ChatGPT down in tutto il mondo. Cosa sta succedendo al bot di IA più utilizzato del pianeta

ChatGPT il popolare chatbot di intelligenza artificiale, non funziona in tutto il mondo. Un "down", per usare il gergo utilizzato in questi casi è stato segnalato da milioni di utenti attraverso i social in tutto il pianeta. Chiunque tenti di accedere al sito ufficiale si trova davanti ad una scritta di "errore".

Cosa sta succedendo?

Il disservizio (non è il primo, anche a giugno accadde la stessa cosa) è iniziato intorno alle 19.30 ora italiana, quando le segnalazioni su Down Detector hanno iniziato ad aumentare. Alle 20:00, OpenAI ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina di stato, dichiarando che ChatGPT, l'API e il generatore di video Sora stanno " attualmente sperimentando alti tassi di errore ".

L'ulteriore aggiornamento

Nonostante si stia lavorando (come si può solo immaginare) per eliminare il problema, un ulteriore aggiornamento dell 20.18 ha spiegato che il problema sarebbe un "fornitore a monte", senza però specificare di cosa si tratta o fornire una stima sui tempi di ripristino.

Cosa significa per gli utenti

Un problema del genere ha un impatto significativo in tutto il mondo visto che sempre di più i servizi generati dalla IA (Intelligenza artificiale) sono utilizzati in maniera importante in

. Al momento non si capisce quanto il danno sia grave e soprattutto quanto tutto tornerà nella norma. Il consiglio è quello di controllate la pagina ufficiale di OpenAI dove vengono forniti aggiornamenti.