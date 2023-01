Dall'impero dei media a Miss Universo: chi è la trans più influente del mondo

Il 71° concorso di Miss Universo andrà in onda in diretta dal Morial Convention Center di New Orleans il 14 gennaio. L'indiana Harnaaz Sandhu incoronerà il suo successore alla fine dell'evento, ma la vera padrona di casa sarà l'imprenditrice transgender thailandese Anne Jakkapong Jakrajutatip, Ceo di JKN Global Group, nuova proprietaria di Miss Universo. Secondo la potente e ricchissima imprenditrice, il concorso di bellezza " è radicato nella cultura. Riguarda la gloria, la vittoria, il desiderio, i sogni, il successo ", ha raccontato a Nikkei Asia Anne Jakkapong Jakrajutatip. " Riguarda lo stile di vita definitivo, essere la donna più iconica del mondo ". Nel mese di ottobre, la milionaria thailandese ha realizzato il sogno di una vita: acquistare la Miss Universe Organization, diventandone la prima proprietaria non americana. La società di media quotata a Bangkok che ha fondato nel 2013 è nota per essere proprietaria di Cnbc Thailand e per l'edizione locale del concorso di fashion design Project Runway.

Come sarà ora Miss Universo

È una vera e propria scalata verso e il successo quella di Jakrajutatip, che porterà benefici in termini economici e di soft power anche al governo thailandese. Dopo l'annuncio dell'acquisizione, infatti, Anne ha incontrato i ministri della Cultura e del Turismo thailandesi per discutere di come il concorso possa contribuire all'obiettivo del Paese di portare 25 milioni di presenze nel 2023: l'idea è quella di ospitare il concorso in Thailandia ogni due o tre anni. " La mia missione personale è alzare la voce delle donne di ogni paese, in modo che queste donne possano portare valore economico al loro paese ", ha detto Anne Jakkapong. La milionaria, 43 anni, è diventata donna all'età di 39 anni e ha due figli. Sarà, manco a dirlo, un concorso all'insegna dell'inclusività: Miss Universo accetterà tutti i candidati che si identificano come donne, siano essi single, sposati o divorziati (il concorso ha iniziato ad accogliere i concorrenti transgender 10 anni fa). Il nuovo proprietario manterrà la direzione di Miss Universo, inclusa la presidente Paula Shugart che ha guidato l'organizzazione per quasi 25 anni.

L'ascesa dell'imprenditrice transgender