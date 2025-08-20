Abbonati
Cultura e società

Colpo del secolo a Dubai: si fingono ricchi commercianti e rubano un diamante da 25 milioni di dollari

Un colpo audace e ben orchestrato è andato in scena a Dubai, dove una banda di truffatori si è finta un gruppo di facoltosi commercianti per rubare un diamante rosa dal valore di 25 milioni di dollari

Un colpo da film messo a segno con astuzia e precisione, ma sventato in poche ore dalle autorità locali. Un diamante rosa dal valore di circa 25 milioni di dollari è stato rubato durante un’audace rapina a Dubai, ma è stato recuperato prima che potesse essere contrabbandato fuori dal Paese. A riportare la notizia è la CNN, citando fonti della polizia emiratina.

Il furto

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il piano messo a punto dalla banda era estremamente sofisticato. I tre sospettati si sono presentati come ricchi commercianti, noleggiando auto di lusso, organizzando incontri in hotel esclusivi e coinvolgendo persino un esperto di diamanti per certificare la qualità della pietra preziosa.

Con questa messinscena, i truffatori sono riusciti a conquistare la fiducia del venditore e a convincerlo a recarsi in una villa privata, con il pretesto di incontrare un potenziale acquirente. Tuttavia, una volta che il prezioso diamante è stato mostrato, la banda è fuggita con la pietra, lasciando il venditore senza possibilità di reagire.

L’intervento della polizia

La risposta delle autorità è stata fulminea. Nel giro di poche ore, la polizia di Dubai è riuscita a identificare i tre sospettati, localizzarli e procedere con l’arresto. Le forze dell’ordine hanno anche recuperato il diamante, impedendone la fuga dal Paese e scongiurando così un contrabbando internazionale. Le indagini proseguono per chiarire se dietro l’operazione ci sia un’organizzazione criminale più vasta e per verificare eventuali legami internazionali.

Un diamante straordinario

L’oggetto del furto è un diamante rosa di 21,25 carati, caratterizzato da una purezza eccezionale, simmetria perfetta e lucidatura di altissimo livello. Un esemplare unico nel suo genere, il cui valore stimato si aggira intorno ai 25 milioni di dollari.

Si tratta di una delle varietà più rare e ricercate al mondo, oggetto di grande interesse tra collezionisti e investitori del

settore del lusso. La sua perdita avrebbe rappresentato un danno economico e culturale notevole, oltre che un colpo d’immagine per il mercato di Dubai, uno dei centri globali del commercio di pietre preziose.

