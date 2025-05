Ecco la lista degli uomini più ricchi al mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Come accade ogni anno, anche nel 2025 la rivista Forbes ha stilato la lista degli uomini più ricchi del pianeta, tenendo conto anche la percentuale di incassi, delle innovazioni e dell'impatto avuto nella società e della posizione riguardo agli anni precedenti. Forbes, che stila questa lista dal 1987, riporta anche che il paese con il maggior numero di miliardari sono gli Stati Uniti, con 902 "ricchissimi", a cui segue la Cina (inclusa anche Hong Kong), coi suoi 516 miliardari.Ecco allora la lista dei dieci uomini più ricchi del pianeta.

Di certo non sorprenderà nessuno scoprire che alla prima posizione della lista degli uomini più ricchi al mondo c'è Elon Musk, con un valore netto di 342 miliardi di dollari. Questo grazie anche a Tesla e SpaceX, le due aziende di cui è fondatore e che hanno portato a numerosi progressi nell'ambito aerospaziale e in quello automobilistico elettrico. Lo segue Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook e ad oggi a capo dell'azienda Meta, che copre la maggior parte dei social media che usiamo quotidianamente. Il patrimonio dell'uomo è di 216 miliardi dollari. Al terzo posto c'è Jeff Bezos, il capo del colosso Amazon, con 215 miliardi di dollari netti di patrimonio. Al quarto posto c'è ancora uno statunitense: si tratta di Larry Ellison, il fondatore di Oracle, la società tecnologica che ha rivoluzionato il software di gestione dati. Il suo patrimonio? 192 miliardi.

In quinta posizione il primo miliardario straniero: con 178 miliardi di patrimonio, infatti, il quinto tra gli uomini più ricchi al mondo è Bernard Arnault, l'imprenditore francese fondatore e CEO della società LVMH, che ad oggi controlla circa i due terzi del mercato della moda e del lusso. In sesta posizione di nuovo uno statunitense, Warren Buffett, un'economista a imprenditore di 94 anni, considerato tra i più importanti del panorama della finanza internazionale. Il suo patrimonio ad oggi si attesa a 154 miliardi di dollari. Seguono altri due miliardari statunitensi, Larry Page, con 144 miliardi, e Sergey Brin, con 138. Sono i due co-fondatori di Google, motore di ricerca che ha cambiato il metodo di ricerca delle informazioni online, diventando uno strumento imprescindibile nella vita quotidiana di ogni essere umano in Occidente. Al nono posto troviamo l'imprenditore spagnolo di 89 anni Amancio Ortega, che ha fondato Inditex, il gruppo madre a cui appartiene anche il negozio Zara, che ha rivoluzionato il mondo della moda retail. Patrimonio di 122 miliardi, con una perdita stimata all'1.33%.

E infine, con 118 miliardi, c'èex amministratore delegato di MIcrosoft e proprietario dei Los Angeles Clippers, nota squadra di pallacanestro nell'NBA. Nelle prime 50 posizioni della lista di Forbes, il miliardario più giovane è Mark Mateschitz, imprenditore a capo di Red Bull che a soli 32 anni ha già un patrimonio di quasi 41 miliardi.