Un film ad altissima quota: ecco il documentario spaziale "Shenzhou 13"

Che cosa si prova a sorvolare la Terra a 400 chilometri di altezza? Come si affrontano sei mesi lontano da casa fluttuando in assenza di gravità? Per la prima volta queste domande trovano risposta in un'esperienza cinematografica senza precedenti e unica nel suo genere. In Cina il 5 settembre è uscito Shenzhou 13, il primo film cinese girato nello Spazio in risoluzione 8K. L'opera, basata sulla permanenza di sei mesi dell'equipaggio della Shenzhou-13 a bordo della stazione spaziale cinese, trasporta gli spettatori ad altissima quota, dove solo pochi esseri umani hanno messo piede — o meglio, galleggiato.

Il film "Shenzhou 13"

Shenzhou 13 rivela panorami cosmici mozzafiato e scorci di vita quotidiana in orbita, catturati con telecamere 8K ad altissima definizione interamente sviluppate in Cina. La maggior parte delle riprese è stata girata dagli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, con la prospettiva di Wang a guidare la storia. Per gli appassionati di spazio e di cinema, questo è un viaggio imperdibile.

Il lungometraggio, della durata di 90 minuti, racconta la missione con equipaggio Shenzhou-13, che ha permesso alla Cina di restare per la prima volta in orbita per sei mesi e segnato la prima passeggiata spaziale del Paese da parte di un'astronauta (Wang Yaping). Narrato in gran parte dalla voce di Wang, il film presenta viste panoramiche della Terra da 400 chilometri di altezza, simili a quelle di un "marmo blu", e anche primi piani intimi della vita degli astronauti in orbita: esercizi, tagli di capelli, suonare strumenti musicali, videochiamate con la famiglia, festeggiamenti per il Capodanno, lezioni e riprese in 8K.

Un evento senza precedenti

" Ora abbiamo il potenziale per creare film e programmi televisivi ", ha affermato il regista del film Zhu Yiran, anche regista di documentari presso China Media Group. Produrre un film nello spazio è irto di ostacoli, primo fra tutti l'attrezzatura stessa. " In microgravità, i macchinari si spostano; le vibrazioni del lancio potrebbero spostare i componenti; gli standard di ricarica devono essere allineati; e la stazione deve rimanere priva di odori e interferenze con gli strumenti scientifici: un'intera serie di requisiti ", ha spiegato Zhu.

Le pesanti telecamere 8K sono state adattate alle condizioni spaziali. Dopo sei mesi di incessanti modifiche i dispositivi sono stati miniaturizzati fino a raggiungere e dimensioni di tre pacchi cargo. L'attrezzatura di ripresa specializzata è stata poi consegnata alla stazione spaziale tramite la navicella cargo cinese Tianzhou.

Per le riprese spaziali, poi, l'intero processo ha utilizzato il formato 8K/50 fps. La risoluzione più elevata ha comportato un consumo enorme di spazio di archiviazione. Il piano iniziale era quello di preparare 50 carte, ma dopo aver esaminato tutte le scorte disponibili, il fornitore dell'attrezzatura è riuscito a fornirne solo 40. "Il razzo non aspetta nessuno, quindi abbiamo dovuto inviare solo quelle 40 carte e ricordare ripetutamente agli astronauti di usarle con parsimonia" , ha detto Zhu. " Se non fossero venuto fuori perfettamente, non ci sarebbe stata nessuna ripresa ", ha spiegato il team di produzione. A complicare ulteriormente la situazione, il fatto che non ci fosse modo di dirigere le riprese in tempo reale.

Nel forum di Tiandu, gli scienziati internazionali sono rimasti sbalorditi dalla realizzazione del film e sperano di vederne una copia nelle loro lingue. Il documentario è già stato elogiato per le sue immagini immersive e l'estetica spaziale unica. The Hollywood Reporter lo descritto come un'opera che apre " nuove frontiere " per l'arte cinematografica cinese. Il significato di questo film, in effetti, va ben oltre la rappresentazione di un viaggio.

Spero che possa fungere da catalizzatore

seme

", ha detto Zhu, aggiungendo che potrebbe piantare un "" per suscitare un maggiore interesse per l'esplorazione spaziale tra le giovani generazioni.