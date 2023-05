Dalla gelatina di tartaruga agli escrementi di zibetto: i dieci cibi più disgustosi dell'Asia

Dal Kopi Luwak, il caffè più caro al mondo prodotto dalle feci dello zibetto, agli spiedini di cubetti di sangue di pollo. Dalla zuppa di uova di formica a quella più “tradizionale” formata dai nidi di rondine. Per non parlare, poi, delle larve di api stufate, del balut, un uovo di anatra o di gallina parzialmente gestato e mangiato intero, con il feto e tutto il resto, e del durian, un frutto dolce e cremoso ma di un odore così pungente e puzzolente che è vietato consumarlo nei luoghi pubblici di alcuni Paesi. Questi sono soltanto alcuni dei cibi più strani ed esotici che si consumano in Asia, ma che noi, in Occidente, consideriamo disgustosi. Non tanto e sempre per il loro sapore, quanto piuttosto per il contenuto presente nel piatto, a primo impatto ripugnante e nauseante.

I 10 cibi più "disgustosi" dell'Asia

Ma se volessimo stilare una classifica dei cibi (per noi) più disgustosi consumati nel continente asiatico, quali dovrebbero entrare nella lista? Premessa doverosa: i gusti sono sempre personali, a maggior ragione quando parliamo di cibo. Detto questo, in giro per il mondo esistono prelibatezze locali considerate rivoltanti ad altre latitudini. Ecco le più estreme che potete assaggiare in Oriente.

10) Balut

È una prelibatezza popolare della cucina filippina. Viene servita ovunque, dalle bancarelle dello street food ai ristoranti di lusso, ed è solitamente abbinato ad una birra fresca come contorno. Si tratta di un uovo sodo di anatra (o di gallina), fecondato e incubato. Può essere condito con aglio, peperoncino, foglie di menta o succo di limone. L’embrione viene cotto e consumato dal guscio. Chi lo ha mangiato, ascoltando in sottofondo lo scricchiolio del feto, racconta di un gusto saporito e delicato.

9) Ragni fritti

In Cambogia c’è una città rinominata Spider Town. Sukon è così infestata dai ragni che, a partire dagli anni ’70, quando la fame era tanta e diffusa, i ristoranti locali si sono adattati a ciò che avevano a disposizione, iniziando a consumare queste bestiole. Da quel momento in poi la pratica è stata consolidata fino ad oggi. I ragni vengono impanati e fritti in olio bollente, per poi essere serviti insieme ad erbe fresche, riso o noodles.

8) Bachi da seta

Il sapore ricorda quello dei gamberetti o del granchio. La consistenza è gommosa. Il baco da seta viene mangiato in diversi Paesi asiatici, tra cui Cina, Vietnam e Corea. I bachi da seta in stile cinese vengono fatti saltare in padella con verdure, salsa di soia e altri condimenti. Normalmente vengono serviti con riso o noodles.

7) Il pene di pecora

Guolizhuang è una catena cinese di ristoranti specializzata in piatti preparati con i genitali di animali maschi di un'ampia varietà di specie come pecore ma anche cavalli, buoi, asini, cani, cervi, capre. I clienti apprezzano il sapore dei piatti ma credono anche che facciano bene alla loro salute. Molti di loro sono infatti uomini che cercano di incrementare la loro libido e potenza sessuale. In che modo? Mangiando, ad esempio, gonadi di pecora su un letto di curry o pene di pecora al vapore. Provenienti da alcuni dei territori più selvaggi dell'Asia, gli organi cucinati vengono sminuzzati prima di essere sistemati su un letto di lattuga, sopra elaborati piatti di vetro.

6) Occhi di tonno

I bulbi oculari di tonno sono tradizionalmente cucinati con salsa di soia ed erbe aromatiche. Molti, in Giappone e Cina, li preferiscono pastellati e serviti con verdure e salsa piccante. Possono anche essere consumati crudi, ma in tal caso è necessario prestare attenzione perché potrebbero contenere batteri. Sono però ricchi di proteine ​​​​e acidi grassi Omega-3.

5) Hachinoko

Né più né meno che larve di api stufate. Sono diffuse in Giappone, dove si possono gustare in più versioni, a seconda dei gusti personali. Proprio come la maggior parte degli insetti cotti, risultano croccanti, gommose ma, per molti, nauseanti alla vista.

4) Zuppa di uova di formiche (o di nidi di rondine o pipistrello)

La cosiddetta zuppa di nidi di rondine, famosissima in Cina, è fatta dal vero nido di un rondone. Questi animali formano i nidi usando la loro stessa saliva gommosa. Il nido si indurisce quando viene esposto all'aria. Il modo comune per preparare questa zuppa consiste nel cuocerla lentamente al vapore dopo averla immersa nell'acqua. La consistenza del nido è morbida come la gelatina. Altre due zuppe esotiche sono quelle realizzate con le uova di formiche - disponibile in diversi Paesi dell’Asia orientale, come il Vietnam - o con i pipistrelli.

3) Kopi Luwak

Originari dell'Indonesia, i Kopi Luwak sono chicchi di caffè mangiati ed escreti dallo zibetto delle palme asiatico, un'adorabile creatura simile a una donnola. I chicchi espulsi vengono appositamente trattati e venduti a cifre anche piuttosto elevate.

2) Cubetti di sangue di pollo

Nelle Filippine i cubetti di sangue di pollo vengono serviti sotto forma di spiedini. Hanno, ovviamente, lo stesso gusto del sangue: leggermente metallico, con l’aggiunta di un pizzico di sale.

1) Gelatina di tartaruga

La gelatina di tartaruga, diffusa in Cina, viene fatta facendo bollire il guscio di tartaruga in polvere e lasciandolo rassodare in una gelatina. È tradizionalmente prodotta con vari tipi di guscio inferiore di tartaruga e diversi prodotti a base di erbe. Di solito si utilizzano specie comuni di tartaruga per mantenere basso il prezzo, ma sono disponibili alcune opzioni estremamente costose. Si ritiene che questo piatto possa avere benefici per la salute e che aumenti la virilità negli uomini.