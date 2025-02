Musk lancia "Grok 3", il chatbot più intelligente al mondo

Ascolta ora 00:00 00:00

La corsa mondiale all'AI si arricchisce di un nuovo capitolo. Elon Musk, proprietario del social network X, della casa automobilistica Tesla e della società spaziale SpaceX, ha infatti annunciato che Grok 3, l'ultima versione del software di intelligenza artificiale sviluppato dalla sua società xAI, sarà lanciato domani, 17 febbraio.

La presentazione

'Grok 3' sarà presentato con una demo dal vivo lunedì sera alle 20:00 ora della costa occidentale degli Stati Uniti, ha spiegato il miliardario sul suo social X, raccontando come: " Sarà la più intelligente sulla terra ". Del prodotto Musk aveva parlato in occasione di una recente conferenza stampa che si è tenuta a Dubati qualche giorno fa.

In quell'ambito aveva parlato di: " fasi finali di messa a punto di Grok 3 " aggiungendo che il software sarebbe stato ' probabilmente presentato entro una o due settimane", ma i tempi a quanto pare sono stati anticipati, visto che già a dicembre xAI aveva portato avanti un altro giro di finanziamenti di 6 miliardi di dollari, per " Accelerare il suo sviluppo ". A questo proposito Musk ha tenuto a sottolineare: " Affineremo il prodotto con il team per tutto il fine settimana, quindi sarò offline fino ad allora ".

La versione precedente

Qualche mese fa, Musk ha reso disponibile gratuitamente su X la sua intelligenza artificiale Grok 2, in grado di generare testi e immagini di ogni tipo a partire da una semplice query nel linguaggio di tutti i giorni. La società xAI era stata lanciata nel luglio 2023 e appena a maggio 2024 aveva raccolto già 6 miliardi di dollari. Ora secondo la testata statunitense Cnbn è valutata 50 miliardi di dollari.

Come funzionerà

Poche al momento sono le notizie trapelate in attesa della presentazione di domani, ma Elon Musk durante il suo intervento al World Governments Summit di Dubai ha tenuto a specificare: " Grok 3 ha capacità di ragionamento molto potenti, quindi nei test che abbiamo effettuato finora, Grok 3 sta superando qualsiasi cosa sia stata rilasciata, di cui siamo a conoscenza, il che è un buon segno ".

Ha poi aggiunto che una delle sue caratteristiche principali è la sua capacità di analizzare i propri errori, un tratto che potrebbe renderlo uno dei modelli di intelligenza artificiale più

avanzatiHa anche lasciato intendere cheè addestrato su un mix di dati sintetici e del mondo reale, migliorando la sua coerenza logica e il suo processo decisionale.