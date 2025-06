Meghan Markle, il balletto con Harry nella clinica di lusso dove il parto naturale costa 10 mila dollari

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro anni fa, il 4 giugno, Meghan Markle dava alla luce la piccola Lilibet. Per celebrarne il compleanno, ha deciso di condividere un ricordo rimasto finora nel cassetto: un video inedito in cui lei e il principe Harry ballano scatenati in sala parto. Sì, proprio così. Dimenticate etichette e formalità reali: musica a tutto volume, pancione protagonista e una Baby Momma Dance che difficilmente passerà inosservata. Un momento tenero? Sicuramente. Ma anche una mossa social studiata nei minimi dettagli.

Il balletto in sala parto

Il video è stato girato al Santa Barbara Cottage Hospital, in California. Meghan Markle, con il pancione in evidenza e un abito nero, balla sulle note virali di The Baby Momma Dance di Starrkeisha. A sorpresa, Harry entra in scena e si unisce alla moglie: si abbassa, muove i fianchi e segue il ritmo con sorprendente naturalezza. Il momento è stato condiviso su Instagram dalla duchessa con una didascalia ironica e affettuosa: " Quattro anni fa succedeva anche questo ". Poi aggiunge: " Entrambi i nostri figli sono nati con una settimana di ritardo… quindi, quando il cibo piccante, le lunghe camminate e l’agopuntura non hanno funzionato, c’era solo una cosa da fare! ".

Non tutto è andato liscio

Ma non tutto, quel giorno, è stato spensierato come potrebbe sembrare dal video. Nel suo memoir Spare, il principe Harry racconta quel momento come un vero vortice di emozioni. Desiderava essere accanto al medico, pronto a vedere nascere sua figlia per primo: " Ci siamo chinati entrambi, come in preghiera. Il medico ha gridato: sta spuntando la testa. Incredibile, ho pensato. La pelle era blu. Ho temuto che la bambina non stesse ricevendo abbastanza ossigeno ". Un passaggio intenso, che restituisce tutta la tensione e la vulnerabilità di un evento oggi mostrato in una chiave decisamente più leggera e social.

Le foto con Lilibet

Meghan ha poi condiviso una serie di immagini intime insieme a Lilibet: abbracci sulla spiaggia con i capelli mossi dal vento, scatti della neonata cullata tra le braccia subito dopo la nascita. Una selezione curata nei minimi dettagli, dove i volti non sono mai completamente visibili, ma abbastanza riconoscibili da suscitare curiosità e tenerezza. " La bambina di papà e la sua avventuriera preferita. Buon compleanno, Lili! ", scrive Meghan. E mentre gli auguri scorrono, la narrazione prosegue con una regia attenta, affilata, tutt’altro che casuale.

La clinica (costosissima) dove ha dato alla luce i figli

Meghan Markle ha partorito entrambi i suoi figli in due ospedali diversi: il Portland Hospital di Westminster per il suo primo

figlio,, e il Santa Barbara Cottage Hospital in California per la sua seconda figlia,. Per quest'ultima il prezzo per un parto naturale si aggira intorno ai 10.000 dollari