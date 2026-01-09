Lutto per Carolina di Monaco: è morto Philippe Junot, playboy francese ed ex marito

Philippe Junot, aristocratico uomo d’affari francese e primo marito della principessa Carolina di Monaco, è morto giovedì 8 gennaio a Madrid all’età di 85 anni. A dare l’annuncio è stata la figlia maggiore Victoria, con un messaggio diffuso sui social network.

" Ha lasciato questo lato del mondo in pace e circondato dalla sua famiglia l’8 gennaio a Madrid, dopo una lunga e bella vita piena di avventure ", ha scritto la figlia, ricordando il padre come un uomo carismatico e amatissimo. Junot ha trascorso gli ultimi anni nella capitale spagnola, dove si è spento serenamente circondato dai suoi cari.

Un uomo d’affari dal fascino controverso

Figlio di Michel Junot, ex deputato e vicesindaco di Parigi, Philippe Junot era noto come imprenditore immobiliare e come figura mondana molto presente negli ambienti internazionali degli anni Settanta. La sua immagine pubblica, spesso associata a quella del “playboy francese”, contribuì a renderlo un personaggio discusso, soprattutto dopo il suo ingresso nella famiglia principesca di Monaco.

Padre di quattro figli, Junot è stato anche nonno di tre nipoti. Tra i suoi figli, Isabel Junot, marchesa consorte di Cubas, nata nel 1991 dal matrimonio con l’aristocratica spagnola Nina Yanez de Arcocha, sposata oltre dieci anni dopo il divorzio da Carolina di Monaco.

L’incontro con Carolina di Monaco a New York

La storia d’amore che lo rese celebre iniziò alla fine degli anni Settanta. Philippe Junot e Carolina di Monaco si conobbero in un nightclub di New York, un incontro folgorante che attirò immediatamente l’attenzione dei media internazionali. Come riportato da Vanity Fair, lui appariva “ certamente alticcio ”, ma tra i due scattò subito una forte attrazione.

All’epoca, Carolina aveva appena 21 anni, mentre Junot era 17 anni più grande. Nonostante le riserve della famiglia principesca e le critiche della stampa, la figlia di Grace Kelly decise di seguire il cuore.

Un matrimonio che fece scalpore

Il matrimonio fu celebrato il 29 giugno 1978, prima civilmente e poi religiosamente sul Rocca di Monaco. Un’unione che fece molto discutere, la reputazione di Junot, considerato un uomo dagli affari poco chiari e dalla vita sentimentale movimentata, non rassicurava il principe Ranieri e la principessa Grace.

L’assenza di gran parte del gotha europeo alle nozze e i commenti pungenti della stampa internazionale sottolinearono fin da subito il clima di scetticismo attorno alla coppia. Nonostante ciò, Carolina appariva profondamente innamorata e determinata a difendere la sua scelta.

Un’unione breve e un divorzio inevitabile

Il matrimonio durò meno di due anni. Tra tensioni, litigi ricorrenti e voci di infedeltà, la relazione si deteriorò rapidamente. Il divorzio venne formalizzato il 9 ottobre 1980.

Nel 1981 Carolina di Monaco chiese al Vaticano l’annullamento del matrimonio religioso. La procedura fu lunga e complessa, solo nel 1992, dopo oltre dieci anni di udienze, Papa Giovanni Paolo II riconobbe la nullità dell’unione, dichiarandola fondata sull’“immaturità” degli ex coniugi.

Nuovi amori e una nuova famiglia

Dopo la separazione dalla principessa, Philippe Junot si risposò con Nina Wendelboe-Larsen, dalla quale ebbe tre figli: Victoria, Isabelle e Alexis, prima di divorziare nuovamente. Fu anche padre di Chloé, nata nel 2005 dalla relazione con la modella Helén Wendel.

Nonostante le controversie, Junot rimase una figura centrale nella vita dei suoi figli, come dimostrò nel 2022 accompagnando con orgoglio Isabel all’altare durante il suo matrimonio con il marchese di Cubas.

La fine di una figura discussa ma indimenticabile

Con la morte di Philippe Junot si chiude il capitolo di una figura che ha segnato, nel bene e nel male, la storia sentimentale della principessa

Carolina di Monaco. Un uomo che ha vissuto intensamente, tra affari, scandali, amori celebri e una vita cosmopolita, lasciando dietro di sé un ricordoe indelebile nella memoria del jet set europeo.