Morto il principe Harald von Hohenzollern, aveva 63 anni. Il dolore della moglie

Il principe Harald von Hohenzollern, aristocratico tedesco di 63 anni, è deceduto improvvisamente in Namibia a causa di un infarto. Harald, che da tempo lavorava nel settore dei diamanti nel Paese africano, lascia la moglie, la principessa Josefa von Hohenzollern, 51 anni, con cui si era unito in matrimonio nove mesi fa. La coppia aspettava il primo figlio.

L'annuncio

Josefa, incinta di circa tre mesi, ha condiviso la dolorosa notizia attraverso un commovente tributo sui social media, pubblicando un collage di fotografie che ritraggono lei e il marito insieme. La principessa, che attualmente è candidata alla rielezione come sindaco di Leonberg, nella Germania sud-occidentale, ha annunciato di voler prendersi una pausa dalla campagna elettorale per affrontare il lutto.

" Cari concittadini di Leonberg, vi scrivo con il cuore colmo di dolore — ha scritto Josefa —. Il mio amato marito Harald von Hohenzollern è scomparso improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. Questa perdita è per me profondamente devastante. Ho bisogno di tempo per elaborare il lutto, per salutare Harald e per essere presente per il nostro bambino, che deve ancora nascere. Per questo motivo, nei prossimi giorni mi allontanerò dalla campagna elettorale e dai social media. Confido nella vostra comprensione e vi ringrazio di cuore per il vostro sostegno e le condoglianze ricevute ".

Chi era il principe

La famiglia di Harald apparteneva alla storica Casa degli Hohenzollern, una dinastia reale tedesca con radici che risalgono al lontano 1061. I membri di questa casata provengono da diverse regioni, tra cui la Germania e la Romania, riflettendo una storia complessa e ricca di intrecci europei.

Josefa ha acquisito il titolo di principessa in seguito al matrimonio con Harald, celebrato nel settembre 2024 nella sua città natale di Kollnburg. La coppia si era conosciuta due anni prima durante una fiera, dando inizio a una storia d’amore che ha unito tradizione e modernità.

Oltre al suo ruolo nobiliare, Josefa è nota nella comunità locale di Leonberg come il cosiddetto

"sindaco cantante", soprannome che le deriva dalla passione per la musica e per l’organizzazione di eventi culturali, aspetti che hanno caratterizzato anche la sua attività politica e il rapporto con i cittadini.