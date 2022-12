La classifica delle città più care al mondo

Il costo della vita è aumentato, questo è noto. Ma adesso è anche supportato dai numeri: secondo il rapporto Worldwide Cost of Living 2022 redatto dall'Economist Intelligence Unit (Eiu), il costo medio della vita è aumentato dell'8,1 per cento nel 2022. Parliamo dell’aumento più veloce degli ultimi venti anni. E non mancano le novità nella classifica delle città più care al mondo: New York e Singapore hanno superato in vetta Tel Aviv. Da segnalare, inoltre, il boom delle città russe.

La nuova classifica

Come anticipato, a guidare il rapporto Worldwide Cost of Living 2022 è il tandem New York-Singapore, in vetta a pari merito. Scala al terzo posto Tel Aviv, prima della classe dodici mesi fa. Quarto posto a pari merito per Hong Kong e Los Angeles. Poi al sesto posto Zurigo, al settimo posto Ginevra, all'ottavo posto San Francisco. A chiudere la classifica due capitali europee, Parigi e Copenaghen.

Mosca e San Pietroburgo hanno scalato la classifica di 88 e 70 posizioni - hanno influito enormemente le sanzioni occidentali al Paese di Vladimir Putin - mentre Kiev non è stata presa in considerazione. Tre città hanno rifiutato di prendere parte all'elenco: Stoccolma, Lione e Lussemburgo. Passando invece alle città meno care, il primo posto è di Damasco (Siria), seguita da Tripoli (Libia), Teheran (Iran), Tunisi (Tunisia), Tashkent (Uzbekistan) e Karachi (Pakistan).

I fattori in gioco