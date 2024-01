"Non mangiate stuzzicadenti fritti". La nuova moda social: cosa c'è dietro

Dalla Corea del Sud arriva l’ennesimo trend di TikTok che desta preoccupazione per la salute di coloro che si fanno trascinare dalle mode social. Nel Paese asiatico sono diventati virali i video di persone che friggono e mangiano stuzzicadenti. “ Non è un prodotto destinato a essere mangiato ”, si è trovato costretto a scrivere su X il ministero della Sicurezza alimentari e dei farmaci di Seul. “ La loro sicurezza come cibo non è stata verificata. Per favore, non mangiateli ”.

I filmati in questione hanno raccolto migliaia di visualizzazioni e like. In essi, gli stuzzicadenti vengono immersi nell’olio bollente e si cuociono rapidamente diventando simili alle curly fries, le patatine fritte arricciate comuni in tutto il mondo. Questo è reso possibile dal fatto che, a differenza dell’Occidente dove gli stecchini sono fatti in legno, in Corea essi sono prodotti mescolando amido di mais o di patate con sorbitolo, una sostanza zuccherina che si trova in vari frutti. Sono dunque biodegradabili e spesso verdi, grazie all’aggiunta di coloranti alimentari. I vari tiktoker li condiscono con spezie e formaggio e poi li gustano, in alcuni casi definendoli “ molto croccanti ”.

여러분 저 녹말이쑤시개 튀겨먹고

블로그 써서 방송탐 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

블로그 시작 10일만에 일어난일 pic.twitter.com/2kBV4R9caI — (그냥 배츗츄) (@hee_2458) January 21, 2024

Secondo i media locali, sarebbe proprio la presenza del sorbitolo a generare preoccupazione tra gli esperti. In piccole dosi la sostanza è innocua, ma se consumata in grandi quantità può provocare vomito, dissenteria e infiammazioni. Pare che, come conseguenza dell’impazzare di questa moda, i bambini abbiano iniziato a chiedere stuzzicadenti fritti nei ristoranti. L’ultima tendenza social fa parte del filone “Mukbag”, video in cui i creatori di contenuti consumano quantità eccessive di cibo o piatti strani e inusuali. Questo genere ha acquisto una notevole popolarità nel corso degli anni in Corea del Sud, tanto che nel 2018 il governo di Seul ha tentato di introdurre una serie di regolamentazioni sui filmati in modo da prevenire incitamenti all’alimentazione incontrollata o danni alla salute pubblica. La proposta ha però generato una forte reazione contraria da parte dei cittadini, che l’hanno vista come un tentativo del governo di estendere il proprio controllo oltre i limiti concessi dall’ordinamento statale.

La Corea del Sud non è l’unico Paese in cui i trend di TikTok rischiando di provocare gravi danni alla salute dei cittadini. Nel 2023, le autorità britanniche hanno diffuso un comunicato in cui si invitava la popolazione a non sfregarsi olio di ricino sugli occhi perché, a differenza di quanto dichiarato in diversi video virali, non si tratta di una cura efficace per la secchezza dei bulbi oculari, la cataratta o problemi di vista.