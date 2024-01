Cosa ha previsto Nostradamus per il 2024: la terribile profezia

Conflitti mondiali, la morte del Papa, disordini e terremoti. Praticamente nulla di nuovo anche per il 2024 nelle quartine di Nostradamus che, puntuali come l'oroscopo dell'anno, arrivano, con la solita ventata d'ottimismo, prevedendo un 2024 nefasto. Attenzione però, andando a rivedere quello che aveva scritto in maniera cripta e poi "tradotto" dagli esperti dell'astronomo e astrologo francese, per il 2023, e ancor prima nel 2022, la situazione non era diversa e la maggior parte delle cose predette non si è mai avverata.

Cosa prevedeva per il 2024

" Combattimenti e battaglie navali, un avversario rosso diventerà pallido di paura, mettendo in apprensione il grande Oceano ". Si inizia con un probabile riferimento alla Cina e a Taiwan, e le "promesse" di Xi Jinping che nel suo discorso di fine anno ha annunciato senza mezzi termini che l'isola tornerà alla Cina, potrebbero dargli ragione, con un conseguente coinvolgimento degli Stati Uniti. C'è però da sottolineare che anche lo scorso anno aveva parlato di una grande guerra dovuta proprio alla Cina, cosa che invece non si è avverata.

Il Re sarà cacciato con forza

In un'altra quartina viene annunciato che “ re delle isole verrà deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re ” e si pensa che questo sia un riferimento a Re Carlo III d'Inghilterra, e il suo successore " senza segno del re " quindi "titoli nobiliari" sarebbe suo figlio Harry che prenderebbe il suo posto sconvolgendo in questo modo le sorti della monarchia e del Regno Unito.

Il papa

Anche lo scorso anno e quello prima ancora Nostradamus aveva predetto la morte del Papa e la successione di un nuovo pontefice malvagio. La previsione non manca neanche quest'anno: “ Per la morte di un Pontefice molto vecchio / Sarà eletto un romano di buona età / Di lui si dirà che indebolisce la sua sede / Ma a lungo siederà e in attività mordac e”. È pur vero che Papa Francesco è molto anziano, ma sono anni che questa previsione viene tradotta nelle quartine e per fortuna non si è mai avverata.

La catastrofe ambientale

La crisi climatica e la fame nel mondo sono argomenti molto ricorrenti nelle quartine di Nostradamus e non mancano neanche quest'anno: “ La terra secca diventerà più arida / E ci saranno grandi inondazioni. Una grandissima carestia a causa di un’ondata pestifera ". Quindi sarà proprio la crisi climatica a far aumentare la fame soprattutto nei paesi più poveri.

Si parla anche dell'Italia

Per quest'anno viene annunciato anche un grande terremoto. Nostradamus ne avrebbe previsto uno a Napoli. Le profezie parlano della " terra che trema in una nuova città situata a 40,5° di latitudine ", nella zona quindi dei Campi Flegrei investita lo scorso anno da un'intensa attività sismica.

Chi era Nostradamus

Astrologo, astronomo, medico e autore del XVI secolo, Michel de Nostredame era noto per le sue profezie e opere di divinazione. Nato il 14 dicembre 1503 a Saint-Rémy-de-Provence, in Francia, è morto il 2 luglio 1566 a Salon-de-Provence. La sua opera più celebre è Le Prophéties, una raccolta di profezie scritte in forma poetica e criptica, che secondo alcuni interpreti avrebbero davvero predetto eventi futuri.

A lui è stato attribuito il merito di aver previsto l'ascesa di Adolf Hitler, gli attentati dell'11 settembre e il Covid, ma sono anche molteplici le interpretazioni che non si sono mai avverate. In ogni caso decifrare i suoi scritti è estremamente difficile perchè volutamente ambigui e in passato sono state fatte previsioni rivelatesi poi completamente sbagliate, come la fine del mondo nel 1999.