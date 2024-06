Paura per l'attore Ian McKellen, cade dal palco e viene ricoverato. Ecco come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande paura per l'attore britannico Ian McKellen, noto per la sua interpretazine di Gandalf nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, e di Magneto in X-Man. È stato ricoverato in ospedale dopo una rovinosa caduta dal palco in uno spettacolo teatrale al Noel Coward Theatre di Londra.

Cosa è accaduto

L'attore che stava interprentando il personaggio di John Falstaff in Player Kings, una produzione di Enrico IV, adattata e diretta da Robert Ick, durante una scena di combattimento tra il Principe di Galles e Henry Percy, è caduto urlando di dolore, davanti agli occhi dei presenti che si sono alzati in piedi preoccupati.

A riportare la notizia, una giornalista della Bbc presente in teatro. " Sir Ian è sembrato inciampare mentre si spostava sul palco per prendere una parte più attiva nella scena ", ha poi raccontato Paul Critchley uno degli spettatori dell'agenzia di stampa PA, dicendo che è stato uno shock per i presenti.

Come sta l'attore

Lo spettacolo è stato interrotto e i presenti accompagnati all'uscita. All'arrivo dell'ambulanza i medici hanno ritenuto necessario un ricovero in ospedale. Per fortuna arrivano notizie rassicuranti sul suo stato di salute, riportata della BBC tramite il portavoce dell'attore, che ha fatto sapere che sta bene ed è: " D i buon umore.

Si è sottoposto a tutti i controlli necessari e i medici hanno assicurato che la ripresa sarà veloce".

Non si dovrà quindi attendere molto per rivederlo sul palco. Sempre la BBC ha fatto sapere che molto probabilmente già il 19 giugno l'attore potrebbe essere presente ad una replica dello spettacolo.