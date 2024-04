Gli italiani quando non sanno qualcosa la insegnano; i tedeschi la imparano. Allo stesso modo i primi sono bravissimi a complicare le cose; i secondi a semplificarle.

E così, mentre in Italia una delle nazioni più progredite dell'Occidente, tranne che per una straordinaria predisposizione alla burocrazia e alle idee confuse l'Università di Trento ha deciso che tutte le persone, anche se uomini, devono essere indicate al femminile (la presidente, la rettrice, la candidata, la decana, la stronzata...), in Germania la Baviera - terra di alpi, castelli, brätwurst e grandi birrerie ha vietato l'uso delle ortografie multigenere in tutte le scuole, le università e gli enti pubblici. Il deputato Alessandro Zan, in vacanza di Pasqua alle terme di Bad Steben, è immediatamente rientrato in Italia come gesto di protesta cieka, pronta unt assoluten contro la decisione, va da sé fascista, del Land tedesco.

C'è chi sceglie un sano maschile sovraesteso e chi preferisce un polpettone multigender di schwa, asterischi, barre, due punti, trattini e maiuscole. Ach, maledizionen!

Comunque, per tornare alla Germania, il divieto all'uso delle forme linguistiche neutre è stato aspramente criticato dai Verdi, i collettivi studenteschi, i sindacati e le associazioni queer.

A dimostrazione che quando c'è da parlare male le sinistre di tutto il mondo si capiscono benissimo.