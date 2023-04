Posa nuda sui social a 58 anni. Modella rivendica il "grey pride"

Si chiama Paulina Porizkova e sui social network il suo post di nudo ha fatto scalpore. Ai flash e agli occhi puntati addosso c'è abituata, vista la professione di modella, ma la top model della Repubblica Ceca è salita alla ribalta della cronaca per il messaggio inviato al popolo dei social nel giorno del suo 58esimo compleanno, nel quale ha rivendicato con orgoglio il suo essere bella nonostante l'età e i capelli bianchi.

Il 9 aprile, giorno del suo 58esimo compleanno, Paulina Porizkova è comparsa su Instagram con un post in cui si è mostrata nuda distesa su un letto con la folta chioma "sale e pepe" in primo piano. Un modo per rivendicare quello che lei ha definito "grey pride", ovvero l'orgoglio grigio, giocando sul più celebre "gay pride" e in pochissime ore il post ha raccolto oltre 130mila like e migliaia di commenti.

Il post Instagram completamente nuda

" Comincio il 58 con nient'altro che il sole e un sorriso", ha scritto sulla sua pagina Instagram la modella, proseguendo: "E la speranza è che il meglio debba ancora venire e nient'altro che gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui e adesso ". Il tutto corredato da hashtag significativi come il più noto #nofilter, che serve a indicare l'assenza di ritocchi e filtri nell'immagine. Da tempo la Porizkova si è fatta portavoce dell'ageing, la bellezza naturale senza tempo, che si esprime attraverso rughe, capelli al naturale e imperfezioni dovute all'invecchiamento. Un messaggio chiaro contro l'ossessione dilagante, soprattutto sul web, per la perfezione e la filosofia del volere essere eternamente giovani, trasformando e modificando il proprio corpo.