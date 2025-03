Due compagnie aeree vietano questo oggetto in volo: ecco cosa succede

Ascolta ora 00:00 00:00

Quello accaduto alla Hong Kong Airlines, dove si è sviluppato un incendio a bordo di un Airbus, non è un caso isolato. Le esplosioni a bordo, dovute alle batterie al litio, sono una minaccia per la sicurezza.

Le misure di prevenzione

Lo sono a tal punto che i powerbank saranno vietati in aereo dal 1° aprile. A mettere lo stop sono la Singapore Airlines e Scoot, per il timore che l’incidente nell’Airbus A320, costretto a un atterraggio d’emergenza a causa di un incendio provocato dall’esplosione di un dispositivo di ricarica portatile, possa accadere nuovamente. Da queste restrizioni saranno esclusi i modelli sotto i 100 Wh. Gli altri avranno bisogno di speciali autorizzazioni.

La decisione condivisa

La domanda che ci si pone ora è cosa faranno in questo ambito le le compagnie europee, se si adegueranno o correranno il rischio che possa verificarsi un altro incidente le cui conseguenze possono essere gravi. Se si guarda alle statistiche, solo in America si registra un + 42% di incidenti negli ultimi cinque anni. Inoltre l’utilizzo quotidiano che ne facciamo le rende talmente familiari da farci dimenticare che nascondono molte insidie difficili da gestire. Servono imballaggi sicuri e normative ad hoc per limitarne la pericolosità.

I pericoli delle batterie al litio

A spiegare le conseguenze Ermanno Vicini, Ceo di Serpac: “ Le batterie al litio in alcuni casi ‘entrano’ in runaway termico (fuga termica) a causa di svariati motivi, per esempio un corto circuito e si surriscaldano. Se questo avviene su un aereo, il pericolo di incendio cresce esponenzialmente perché le possibilità di intervento sono più difficili ".

Difficile limitarne l'uso

La problematica fondamentale è dovuta al fatto che la tecnologia è ormai essenziale e parte integrante della quotidianità e le batterie al litio sono ovunque: nei nostri smartphone, computer portatili, tablet, powerbank, fotocamere, orologi e persino nelle sigarette elettroniche. Ogni anno se ne vendono milioni e altrettante vengono trasportate dai produttori ai distributori e dai distributori ai consumatori e tutto questo avviene nella maggior parte dei casi per via aerea. Da qui la necessità di trovare una modalità di trasporto sicura che tenga lontani i rischi che ben si conoscono.

L'imballaggio, la spedizione e il trasporto di questo tipo di batterie è un procedimento tutt’altro che banale che richiede competenze specifiche perché anche solo una disattenzione potrebbe rappresentare un serio rischio per l’incolumità di piloti, passeggeri e aerei.

Come andrebbero spedite

Non è semplice trovare una modalità di imballaggio sicura per tutti i casi perché anche le caratteristiche delle batterie stesse influiscono sulle disposizioni dei regolamenti da rispettare, per questo motivo bisogna sempre valutare di volta in volta come procedere.

Ognuno di questi casi prevede modalità di imballaggio ed etichettatura differenti. È di vitale importanza applicarele normative perché un incendio di una batteria al litio difficilmente può essere spento.