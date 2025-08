Re Carlo lancia i cappotti in tweed per cani. Ecco quanto costano

Lo stile country-chic di Re Carlo arriva anche al guinzaglio. Il sovrano britannico, da sempre appassionato di abiti in tweed, ha deciso di condividere la sua iconica eleganza con gli amici a quattro zampe, mettendo in vendita nella sua tenuta di Sandringham, nel Norfolk, una collezione esclusiva di cappotti per cani in tweed, battezzata "Happy Hound". Realizzati a mano nel Regno Unito, i cappotti sono foderati in pile Sherpa, lavabili in lavatrice e dotati di uno strato impermeabile, perfetti per le passeggiate invernali nei parchi reali (e non solo). Il prezzo? 45 sterline, pari a circa 52 euro. A sottolinearne l'autenticità regale, sono confezionati con il prestigioso Sandringham Royal Tweed, lo stesso stile indossato dal sovrano da decenni.

Dallo stile personale al guardaroba canino

Il lancio della linea arriva in un momento molto “canino” per la royal family. La regina Camilla ha recentemente adottato un nuovo cucciolo, Moley, dalla casa benefica Battersea Dogs and Cats Home, la stessa da cui provenivano i suoi amati terrier Beth (morta a maggio) e Bluebell. Anche Re Carlo ha accolto un nuovo amico peloso: Snuff, un Lagotto Romagnolo, specializzato nella ricerca di tartufi e primo cane personale del sovrano in circa vent’anni. I nuovi arrivati a corte, dunque, potranno sfilare nei giardini reali con indosso cappotti in stile impeccabile, disponibili in tre taglie (small, medium, large), con colletto e cintura marroni.

Un’icona dello stile britannico

L’amore di Re Carlo per il tweed è ben noto. Uno dei suoi cappotti preferiti, in tweed a spina di pesce color ruggine, fa parte del suo guardaroba dal lontano 1986 ed è stato più volte riparato, aggiornato e indossato, in perfetta sintonia con la sua visione sostenibile della moda. Al mattino di Natale, è consuetudine vederlo indossare il suo Anderson & Sheppard in tweed durante le funzioni religiose a Sandringham.

Un cartello esposto nel negozio della tenuta recita: " I fedeli e fidati visitatori canini del parco reale di Sandringham sono stati l'ispirazione per questa collezione. I cagnolini del parco possono ora apparire eleganti e disinvolti mentre si godono una passeggiata, indossando un elegante cappotto realizzato in Sandringham Royal Tweed ".

Eleganza e tenerezza

Con questa iniziativa, Re Carlo non solo celebra la sua passione per il tweed, ma rinnova anche la storica affinità della monarchia britannica con gli animali domestici, vestendoli con la stessa raffinatezza riservata a Windsor, Sandringham e Balmoral.

Per chiunque voglia far passeggiare il proprio cane con un tocco reale, la collezione è ora disponibile online e nel negozio della residenza reale. Perché, dopotutto, anche i cani possono (e forse dovrebbero) vestire da re.