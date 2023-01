"E' brutta". Rissa sulla statua di Martin Luther King (costata 10 milioni)

Polemiche, discussioni ma anche ironie: la statua “L’abbraccio” raffigurante Martin Luther King e la moglie Coretta Scott King non è passata inosservata. Collocato a Boston, il monumento è stato progettato da Hank Willis Thomas che si è ispirato ad una fotografia del reverendo che abbraccia la moglie dopo aver saputo di aver vinto il Premio Nobel per la pace nel 1964. Solo le braccia e niente teste, la decisione dell’artista. Una scelta che ha però fatto storcere il naso a morti.

Polemiche sulla statua dedicata a Martin Luther King

Alta sei metri e larga dodici, la statua dedicata a Martin Luther King e Coretta Scott King secondo molti ricorda un atto sessuale. Social scatenati e reazioni a dir poco contrastanti. E il dibattito si è acceso anche all’interno della famiglia. Seneca Scott, cugino di Coretta Scott King, ha definito il monumento “un insulto” e ha chiesto il suo scioglimento: " Dieci milioni di dollari sono stati sprecati per creare un omaggio che ricorda un atto sessuale ai membri della mia leggendaria famiglia, una delle più grandi famiglie americane di tutti i tempi" . Sulla rivista 'Compact' l'ha definita " un'offesa per la sua famiglia ", un " gesto costoso ma vuoto ".

Durissimo l'editorialista del Boston Herald Rasheed Walters, che su Twitter ha definito la statua "esteticamente sgradevole" e "un enorme cambiamento nell'onorare il dottor e la signora King".

Un giudizio condiviso da molti. “Sgradevole”, “irrispettosa”, “vergognosa” : questi solo alcuni dei commenti circolati in rete. Certo, c’è anche chi la pensa diversamente. È il caso di Martin Luther King III, figlio della coppia: “Sono soddisfatto. Rappresenta qualcosa che unisce le persone. E in questi giorni, con così tanta divisione, abbiamo bisogno di simboli che parlano di unione”. Interpellato dalla Cnn, MLK jr ha definito “ottimo” il lavoro dell’artista.