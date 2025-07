Coldplay, si dimette il Ceo di Astronomer beccato dalla Kiss cam

Andy Byron, amministratore delegato della tech company Astronomer, si è ufficialmente dimesso dopo che un video, diventato virale sui social, lo ha ritratto durante un momento personale e controverso insieme a una dirigente dell’azienda. Il filmato è stato registrato durante un concerto dei Coldplay e ha scatenato un’ondata di reazioni online, non solo per la natura del contenuto ma anche per le conseguenze che ne sono derivate sul piano professionale.

Il video ripreso dalla “kiss cam”

L’episodio risale a mercoledì 16 luglio, quando Byron ha partecipato a un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium, in Massachusetts. Durante l’evento, le telecamere hanno inquadrato lui e Kristin Cabot, Chief People Officer di Astronomer, in un momento di apparente intimità. La scena è stata trasmessa sul maxi schermo dello stadio come parte della consueta “kiss cam”, accompagnata da un commento ironico del frontman Chris Martin: “ O hanno una storia o sono molto, molto timidi .”

Il dettaglio che ha subito fatto scalpore? Entrambi sono sposati, ma non tra loro. L’immediata diffusione del video su TikTok e altri social ha scatenato un’ondata di curiosità e critiche, spingendo molti utenti a identificare i protagonisti, con pesanti ripercussioni pubbliche e professionali.

La viralità e il caso mediatico

Il video ha rapidamente raggiunto milioni di visualizzazioni, diventando uno degli argomenti più discussi su X (ex Twitter), Reddit e Instagram. Il caso è stato ribattezzato dai media statunitensi “Coldplay-gate”, sottolineando il mix tra gossip, tecnologia e cultura pop. Alcuni ex dipendenti dell’azienda hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa, parlando di una leadership “tossica” e criticando il clima interno all’impresa. Nel giro di 48 ore, l’attenzione si è spostata dalla semplice curiosità sul video alla reputazione della leadership dell’azienda e al comportamento etico atteso da chi occupa posizioni di potere.

Le dimissioni e la reazione dell’azienda

Sotto pressione pubblica e interna, il consiglio di amministrazione di Astronomer ha annunciato il 19 luglio di aver accettato le dimissioni di Andy Byron. In una nota ufficiale, l’azienda ha dichiarato: “ I nostri leader sono chiamati a essere un esempio di integrità e responsabilità. Dopo una riflessione congiunta, Andy Byron ha rassegnato le sue dimissioni, accettate dal board .” Astronomer ha anche annunciato di aver avviato la ricerca per un nuovo CEO, mentre ad interim la guida dell’azienda è affidata a Pete DeJoy, cofondatore e attuale Chief Product Officer.

Una questione di etica aziendale

La vicenda ha aperto un dibattito più ampio sul comportamento dei dirigenti aziendali, soprattutto quando la vita privata entra in collisione con la visibilità pubblica. Sempre più spesso, nei settori tecnologici e finanziari, le aziende stanno adottando codici etici più rigidi per tutelare la reputazione e garantire un ambiente di lavoro equo e trasparente. Non è la prima volta che una relazione tra colleghi in posizioni di potere genera conseguenze dirette: già in passato, amministratori delegati di grandi multinazionali come McDonald’s e Norfolk Southern si sono dimessi a seguito di scandali interni legati a rapporti non autorizzati con membri dello staff.

Una startup in crescita

Fondata nel settore DataOps e dell’intelligenza artificiale, Astronomer è una società in forte crescita, con clienti in ambito bancario, industriale e Coldplay, si dimette il Ceo di Astronomer beccato dalla Kiss cam. Recentemente ha chiuso un round di finanziamento di oltre 90 milioni di dollari, portando la sua valutazione vicina al miliardo.

L’uscita di scena del suo CEO rappresenta quindi un passaggioper la governance e l’immagine aziendale, anche se l’azienda ha assicurato che la transizione non influirà sulle attività operative né sui rapporti con partner e investitori.