Stipendio da 300mila dollari all'ex-assistente, per la giuria è discriminazione: condannata società di Robert De Niro

Aveva raggiunto un ruolo dirigenziale nella società di produzione di Robert De Niro, guadagnando 300mila dollari all'anno. Si era però licenziata asserendo di aver subìto " gravi danni emotivi e di reputazione", facendo causa sia all'attore italo-americano che alla sua Canal Production per discriminazione di genere e ritorsione. E la giuria, pur stabilendo come De Niro non sia personalmente responsabile, ha comunque condannato la sua società a versare alla parte offesa oltre un milione di dollari di risarcimento. Questo l'esito della controversia che vedeva contrapposti l'attore e regista ottantenne e la sua ex-assistente, la quarantunenne Graham Chase Robinson, per un processo iniziato lo scorso 31 ottobre. E nelle scorse ore, la Corte federale di Manhattan si è come detto espressa a favore della donna, la quale aveva inizialmente richiesto un risarcimento da 12 milioni di dollari: la Canal Production dovrà versarle 1.200.000 dollari (circa 1.100.000 euro, al cambio).

Secondo quanto riportato dalla BBC, Anderson aveva iniziato a lavorare come assistente personale di Robert De Niro nel 2008, andandosene nel 2019. La donna aveva descritto De Niro come un capo dispotico e irrispettoso, accusandolo di averle assegnato incarichi lavorativi "offensivamente denigranti e stereotipicamente femminili" , tra cui la pulizia delle lenzuola e la cura della sua abitazione. A detta dell'attore e regista, le principali mansioni dell'assistente includevano tenergli l'agenda, organizzare i viaggi e acquistare regali per amici e parenti. L'ex-assistente, invece, ha contrattaccato ricordando come le venisse chiesto di rammendare i vestiti e fare il bucato. Ha poi raccontato in aula di aver dato le dimissioni durante un "crollo emotivo e mentale": un trauma che l'avrebbe portata a soffrire di ansia e di depressione, impedendole a suo dire di poter lavorare da quattro anni.

Quando decise di licenziarsi, la qualifica della donna era di vice-presidente per la produzione e le finanze: un incarico retribuito a quanto sembra con uno stipendio di 300mila dollari annui. Anche basandosi su questo aspetto, De Niro si sarebbe lasciato andare ad alcuni scatti d'ira in aula, invitando l'ex-assistente a vergognarsi e venendo richiamato all'ordine dal giudice. Nei confronti della donna era stata intentata una contro-causa da 6 milioni di dollari con l'accusa di aver violato il dovere fiduciario e di lealtà trasferendo migliaia di dollari di "Sky miles" (il programma di raccolta punti della compagnia aerea Delta) sul suo conto personale mentre era impiegata presso la società di De Niro, e di aver addebitato alla stessa società spese personali per pranzi e viaggi. Accuse dalle quali è stata scagionata.