Vendono tutto per vivere in crociera: "Niente più mutuo o bollette, costa meno"

Nel 2020 hanno venduto tutto quello che avevano, l'attività, la loro casa in Florida e la maggior parte dei loro averi con un obiettivo che potrebbe far gola a molti, quello di vivere sempre in vacanza in crociera. Gli americani John e Melody Hennessee, hanno fatto quello che in molti vorrebbero, prendendo una decisione che ora non soltanto li ha resi molto felici, ma li ha liberati dai pesi economici che sulla "terraferma" avevano.

La decisione

Tutto è nato per caso, o forse il destino ha fatto in modo che i due prendessero questa decisione, perché all'inizio la coppia aveva pensato di viaggiare in camper in giro per tutti gli Stati Uniti. Dopo qualche tempo, però, si sono resi conto che era troppo impegnativo oltre che costoso e a quel punto John si è imbattuto in un annuncio su Facebook di una crociera di 274 giorni con la Royal Caribbean e ha subito acquistato un viaggio di nove mesi.

Da quel momento per la famiglia si è aperto un mondo e hanno deciso di continuare a viaggiare visitando l'Australia la Nuova Zelanda il Pacifico meridionale e attualmente si trovano intorno alla Repubblica Dominicana. Intervistati da Sky News, su questa loro decisione, si sono detti entusiasti della scelta: " La nostra vita è molto più emozionante, ma anche economica - ha raccontato John - Ora abbiamo una fattura telefonica, una fattura della nave e alcune fatture della carta di credito per quando scendiamo a terra, ma questo è tutto . Non abbiamo più il mutuo né le spese per le casa. Non abbiamo più l'assicurazione dell'auto, l'assicurazione sulla casa o le bollette. L’elenco potrebbe continuare quasi all'infinito ".

Come è ora la loro vita

Con tutti i benefici di una crociera come buffet stratosferici, mete assolate, città d'arte e nuovi posti ogni giorno, alternando momenti in mare aperto e soste di tre quattro giorni in ogni porto: " Ci siamo resi conto che la crociera è più economica. - ha spiegato John - In questo momento le nostre spese sono probabilmente vicine alla metà di quelle che erano quando vivevamo sulla terraferma" . La coppia sarà in viaggio fino a dicembre 2024, ma non si fermerà di certo.

Hanno infatti deciso di acquistare una cabina proprio come fosse un appartamento, in una nuova nave da crociera che si chiama Villa Vie. " Volevamo una cabina tutta nostra per poterla progettare come vogliamo. Sarà la nostra casa, probabilmente per un minimo di 15 anni sulla nave " ha spiegato Melody. Villa Vie è una delle prime navi da crociera all-inclusive che offre residenze permanenti, circa il 30% dei passeggeri a bordo saranno abitanti a tempo pieno e l'85% degli occupanti saranno americani.

L'acquisto di un sogno

La nave è ancora in costruzione e le cabine interne si potranno acquistare per 99mila dollari, mentre quelle con il balcone con vista sull'oceano a 249milla. Ci sarà poi un canone mensile di 8mila dollari che servirà per tutte le spese come i pasti, l'elettricità e le spese di gestione. Ogni cabina avrà angolo cottura e letti a scomparsa nei soggiorni per gli ospiti. Chi l'acquista infatti potrà ospitare gratuitamente sulla nave parenti e amici.

La corsa all'acquisto