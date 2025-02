Vince la lotteria a 21 anni. L'incredibile cifra che intasca ogni mese

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono bastati 6 numeri giocati alla lotteria per fargli cambiare totalmente vita ad appena 21 anni. Ora James Evans, che ne ha 25, riceve da quattro anni 11 mila euro e continuerà a questo ritmo per altri 30 anni.

Cambio... tutto

Ha abbandonato la vita da giardiniere, che era l'attività di famiglia, per seguire i suoi sogni tra cui quello di diventare istruttore di sci. Si è comprato un auto, un nuovo computer, la sua prima casa, una vasca idromassaggio e tanto altro. Però la sua principale preoccupazione è stata quella di aiutare le persone a lui care e fare beneficenza a molte associazioni. " Quello che mi ha davvero cambiato come persona è la possibilità di fare cose per gli altri ", ha spiegato.

" La mia famiglia è molto importante per me quindi ho fatto venire mio padre e mia madre a sciare con me e continuo anche ad aiutarli con l'attività di giardinieri quando ne hanno bisogno. Nonostante potrei permettermi molte cose, loro sono sempre al primo posto nella mia vita, e continuerò a dar loro una mano fino a che non andrò in pensione ".

Il nuovo lavoro

Grazie alla vincita della lotteria ha inoltre potuto esaudire il suo grande desiderio quello di diventare insegnante di sci. Con i soldi vinti ha pagato il corso di formazione ma anche l'attrezzatura necessaria per avviare la nuova attività. " Ho sempre amato sciare e lo scorso anno ho superato l'esame di primo livello per diventare istruttore di sci. Ora insegno " ha spiegato al The Mirror.