World Dream Day, l’importanza dei sogni secondo l’esperta

Ognuno di noi ha dei sogni nel cassetto e che intende realizzare. Essi celano desideri, obiettivi traguardi e aspirazioni che arricchiscono la quotidianità. Il 25 Settembre è il giorno dedicato ai propri sogni. In tutto il mondo si celebra il World Dream Day istituito nel 2012 dall’americana Ozioma Egwuonwu, esperta di strategie motivazionali e, all’epoca, professoressa alla Columbia University. Questa ricorrenza diventa ogni anno l’occasione per riflettere sull’importanza dei sogni nella propria esistenza invitando tutti a trovare il coraggio, la determinazione la perseveranza per concretizzarli e farli diventare parte integrante della propria realtà.

In occasione di questo giorno abbiamo intervistato la dottoressa Valeria Fiorenza Perris, psicoterapeuta e clinical director di Unobravo, per parlare di sogni e realizzazione di obiettivi.

Dottoressa Fiorenza Perris, quanto sono importanti i sogni nel percorso evolutivo di una persona?

"I sogni rivestono un ruolo essenziale nel percorso evolutivo e di crescita personale di ciascuno di noi. Sono i motori dell'ispirazione, ci spingono a stabilire obiettivi e ad aspirare a qualcosa di più grande. I sogni ci aiutano anche a identificare i nostri bisogni e le nostre passioni e a orientarci verso un futuro desiderato, attribuendo così un senso più profondo alla nostra vita. Inoltre, ogni qualvolta realizziamo un sogno che ci eravamo prefissati, sviluppiamo maggiore autostima, sicurezza, resilienza e determinazione, divenendo, così, individui più solidi, strutturati e consapevoli".

La realizzazione di un sogno che tipo di benefici apporta alla psiche umana?

"La realizzazione di un sogno può avere un impatto notevole sulla nostra psiche. In primo luogo, apporta una sensazione di soddisfazione personale, ci infonde la percezione di avere uno scopo e alimenta l’autostima e la fiducia che abbiamo in noi stessi. Inoltre, conquistare un obiettivo provoca il rilascio di dopamina da parte del corpo, facendoci avvertire una profonda sensazione di benessere e soddisfazione. Trasformare un sogno in realtà ci permette anche di scoprire e dispiegare il nostro potenziale, sviluppare una maggiore autoconsapevolezza e rafforzare i nostri livelli di resilienza, consentendoci di affrontare meglio eventuali sfide future. Infine, ogni qualvolta portiamo a termine un compito con successo, ci sentiamo immediatamente più sicuri e realizzati e ciò contribuisce a ridurre lo stress e l’ansia e a migliorare il nostro equilibrio emotivo".

Che tipo di approccio è utile nel raggiungimento degli obiettivi che sono alla base di un sogno?

"Il primo passo che dobbiamo compiere per far sì che i nostri sogni possano realizzarsi è trasformarli in obiettivi concreti. Per essere efficaci, tali obiettivi dovrebbero essere specifici e ambiziosi, ma anche realistici, raggiungibili e in linea con le nostre capacità e peculiarità individuali. Inoltre, è fondamentale porci obiettivi autenticamente significativi per noi stessi. Se gli obiettivi che ci prefiggiamo non rispecchiano i nostri reali bisogni interiori e non li sentiamo davvero “nostri”, la motivazione rischia di vacillare, specialmente di fronte a eventuali sfide o difficoltà che potremmo incontrare durante il percorso. Anche suddividere gli obiettivi, specialmente se molto ambiziosi o a lungo termine, in piccoli passi, può contribuire a renderci più motivati. È, poi, essenziale tenere traccia dei progressi compiuti e celebrare i successi, grandi o piccoli che siano. Questa gratificazione personale rafforza il senso di realizzazione, alimenta l'autostima e contribuisce a mantenere viva la nostra motivazione nel tempo".

E le delusioni e i fallimenti, che ruolo rivestono nel perseguimento dei sogni?

"Le delusioni e i fallimenti sono componenti naturali e preziose della vita e rivestono un ruolo fondamentale nel processo di crescita personale di ciascuno di noi. Le delusioni possono offrirci l’opportunità di comprendere meglio noi stessi e il percorso da intraprendere. I fallimenti possono, invece, insegnarci la resilienza, la determinazione e la perseveranza e contribuire a farci diventare più caparbi di fronte agli ostacoli. Delusioni e fallimenti costituiscono anche ottime occasioni per riorientarci. Portandoci a riflettere su noi stessi, i nostri bisogni, desideri e valori, possono aiutarci a rivedere i nostri obiettivi e a darci nuove direzioni. È importante accogliere queste sfide con un atteggiamento positivo, utilizzandole come trampolini di lancio verso ulteriori successi".

Come reagire quando si fallisce?

"I fallimenti altro non sono che opportunità di crescita personale, per questo è fondamentale affrontarli in modo costruttivo. Per prima cosa è importante imparare ad accettare le emozioni, come la delusione o la frustrazione, che la percezione di un fallimento potrebbe far scaturire in noi. È, poi, essenziale fermarsi ad analizzare le cause e le motivazioni che potrebbero averci portato all’insuccesso e fare tesoro degli insegnamenti appresi. Infine, mai demoralizzarsi: a tutti capita di fallire. Ciò che conta è rimanere concentrati sui propri obiettivi e continuare a lavorare con motivazione e determinazione affinché si realizzino".

Quando e come un percorso terapeutico può essere d'aiuto nel perseguimento di obiettivi e sogni?

"Affrontare obiettivi che sembrano particolarmente difficili da raggiungere o sfidanti potrebbe suscitare in noi un senso di frustrazione, stress, ansia, insicurezza o impotenza. Potremmo persino sentirci smarriti o disorientati e mettere in discussione la direzione del nostro percorso. In questi momenti, la psicoterapia potrebbe rivelarsi una preziosa alleata. Il terapeuta può accompagnarci in un percorso di conoscenza di noi stessi e aiutarci a esplorare e identificare le emozioni, comprendere i nostri bisogni, desideri e ambizioni e stabilire obiettivi più coerenti e significativi per noi. La terapia rappresenta anche un ambiente sicuro in cui identificare le ragioni profonde di eventuali insuccessi e affrontare paure o insicurezze, trasformandole in risorse per la crescita personale".