Clizia Incorvaia e Fernanda: accuse a Patrick e Paola

In data 6 aprile 2020 Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa si sono unite per una diretta Instagram, in cui hanno interagito con il pubblico. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno sparato a zero su Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese. Sembra che la modella brasiliana (ma naturalizzata italiana) abbia cambiato idea riguardo l'ex partecipante del GF 4 ed attuale concorrente del GF VIP edizione 2020. Le due donne, in realtà, hanno rilasciato diverse dichiarazioni sulla maggior parte degli inquilini ancora presenti nella casa di Cinecittà. Ricordiamo come al televoto per il quinto e sesto posto ci siano Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia. Due di questi nomi sono destinato ad unirsi ad Aristide Malnati, Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Sia Clizia che Fernanda si augurano che a vincere l'attuale edizione del Grande Fratello Vip sia Paolo. Del resto, non è più un segreto l'interesse sentimentale reciproco tra il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi e la ex di Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa su Patrick e non solo

È palese come Fernanda Lessa abbia cambiato la sua considerazione nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Lei stessa ha dichiarato, nel corso della diretta Instagram, di aver visto alcuni video riguardanti il 42enne che l'avrebbero lasciata di stucco. Al momento, la modella sente di essere stata presa in giro da Pugliese. Sembra che l'ex concorrente della quarta edizione del GF, in combutta con Andrea Denver, abbia dato dei soprannomi agli altri partecipanti, come "Sushi", "Sprite" e "Fanta". Il primo corrisponderebbe a Clizia Incorvaia, il secondo a Zequila e il terzo a Paola Di Benedetto. A detta di Fernanda, Andrea e Patrick non avrebbero il coraggio di dire le cose in faccia e proprio per questo motivo utilizzerebbero tali nomignoli. Oltre a questi discorsi, la stessa Clizia ha confermato la sua presenza durante la finale del Grande Fratello 2020, come faranno anche gli altri ex partecipanti tramite un collegamento video.