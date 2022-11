“The Crown” 5: William dipinto come un bambino triste e malinconico

Triste e tormentato. Così verrebbe immaginato il piccolo principe William, primogenito di Carlo III (all’epoca della narrazione ancora erede al trono) e Lady Diana nella quinta stagione della serie Netflix “The Crown”, ambientata negli anni Novanta e in onda dal prossimo 9 novembre. Un bambino inquieto, coinvolto nei problemi dei suoi genitori, quasi abbandonato a se stesso di fronte a un divorzio mediatico che, ovviamente, rappresenta un evento più grande di lui. Addirittura, nella serie, sarebbe il giovane William a consolare sua madre nei momenti più duri del suo matrimonio con Carlo. Una prospettiva, questa, estremamente drammatica e che sta generando alcune polemiche.

William e Harry non erano soli

Al Daily Mail l’esperto reale Richard Fitzwilliams sostiene che la serie avrebbe dovuto mostrare anche i tanti momenti felici dell’infanzia del principe William e non concentrarsi esclusivamente sugli avvenimenti più dolorosi. Questo tipo di narrazione evidenzierebbe un’immagine fin troppo seria e pensierosa di William, che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Certo, il divorzio di Carlo e Diana è stato un momento di grande sofferenza per i figli, ma l’esperto ricorda che i ragazzi non sarebbero stati soli: la principessa del Galles avrebbe cercato in ogni modo di alleviare l’inevitabile tristezza, di farli crescere in un clima sereno, per quanto possibile e grande supporto sarebbe arrivato anche dalla regina Elisabetta, sempre pronta a confortare i nipoti.

L’esperto ha spiegato: “Gli spettatori di The Crown dovrebbero tenere in considerazione che ci sono stati, anche negli anni Novanta, momenti felici per William. Benché molti degli eventi narrati siano tristi, si dovrebbe certamente mostrare anche quanto William fosse amato da bambino”. L’esperto ha proseguito: “William…è dipinto come [un bambino] triste, insoddisfatto e malinconico nella quinta serie”. Ma il passato di William, come pure quello di Harry, non è stato costellato, per fortuna, solo da momenti cupi. Al contrario, gli insegnamenti di Lady Diana sarebbero stati fondamentali per forgiare il carattere del nuovo principe di Galles ed erede al trono d’Inghilterra.

Ciò che William ha imparato da Lady Diana

Richard Fitzwilliams approfondisce il discorso sull’influenza che Lady Diana avrebbe avuto sui figli. Oltre alla vicinanza nei frangenti più dolorosi,la principessa del Galles avrebbe lasciato a William degli insegnamenti per la vita: “[William] ha imparato da Diana a prendersi cura dei meno fortunati, specialmente i senzatetto e i malati negli ospedali…William in seguito disse che ciò lo aveva [aiutato] ad aprire gli occhi su un lato diverso della vita e, quando ha compiuto quarant’anni, si è messo a vendere il (magazine) Big Issue in ricordo di ciò che sua madre gli aveva insegnato”.

L’esperto, in questo passaggio, si riferisce a un famoso aneddoto del giugno 2022: il principe William venne avvistato nel centro di Londra mentre vendeva copie della rivista “Big Issue” con gli attivisti dell’omonima associazione di beneficenza. Si tratta di una rivista che racconta i problemi legati alla povertà nel regno. Fitzwilliams ha aggiunto: “[Diana] era più informale di Carlo. Andare al cinema, a sciare…al parco giochi era più nel suo stile. Voleva che i suoi figli avessero un’infanzia il più normale possibile, sebbene in circostanze difficili”.