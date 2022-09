L'incontro tra fratelli: 45 minuti di trattative. Così William vuole delineare il suo futuro reale

Un invito arrivato da William «all'ultimo momento», accettato da Harry e Meghan dopo 45 minuti di trattative, che hanno ritardato l'evento ma non la sua portata. Per la prima volta dal 2020, quando a marzo le due coppie comparvero in pubblico insieme per il Commonwealth Day, Will e la moglie Kate, il fratello Harry e la moglie Meghan sono apparsi insieme davanti agli inglesi e al mondo, fuori dal castello di Windsor, per vedere fiori e messaggi di saluto lasciati per Elisabetta II e scambiare saluti e qualche battuta con i Sudditi di Sua Maestà. Una reunion inaspettata quella dei due fratelli, dopo la fuga di Harry e Meghan negli Stati Uniti e le accuse lanciate a favor di telecamera sul clima irrespirabile che sentivano a Londra. Meghan raccontò di avere avuto pensieri suicidi e di quella frase insopportabile in odore di razzismo detta a Harry da qualche membro della Famiglia reale (regina esclusa) mentre lei era incinta del primogenito: «Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle».

Eppure William ha voluto comunque porgere il ramoscello d'ulivo al fratello Harry, che fino alla notizia della morte della nonna, pur trovandosi a Londra, stavolta non aveva alcuna intenzione di incontrare i familiari. «Il principe di Galles - ha spiegato una fonte di Palazzo chiamando William con il suo nuovo titolo - pensava che fosse un'importante dimostrazione di unità per la Regina in un momento incredibilmente difficile per la famiglia». Un messaggio chiaro, che insieme alla dichiarazione di affetto pronunciata dal nuovo sovrano per il figlio Harry nel suo primo discorso da Carlo III, sono il segnale di un tentativo serio di appianare le cose da parte della Casa reale. Fonti di palazzo hanno riferito che l'invito è arrivato «all'ultimo minuto», ma «si tratta, senza dubbio, di un momento significativo nella storia del rapporto tra i due fratelli».

Le tempeste potrebbero essere scampate solo per poco, Harry e Meghan non smettono di riservare sorprese, mentre tutti, anche i tabloid più feroci con loro, il Sun e il Daily Mail, plaudono al riavvicinamento come preludio di una riappacificazione. Ma la reunion pubblica tra i due fratelli è al tempo stesso il tributo che William ha voluto offrire alla nonna, eterna combattente per l'unità della famiglia oltre che della nazione, e poi anche un'ammissione di consapevolezza. William sa bene che, a differenza del padre, asceso al trono a 73 anni, a lui resterà molto meno tempo nel ruolo di Re-in-attesa e molti più anni al comando. Il suo profilo da futuro sovrano si sta già delineando. «Sa che il futuro è sulle sue spalle, quelle di Catherine e dei suoi figli», ha spiegato al Sunday Times un amico, al quale William aveva riferito che il rapporto con la nonna di recente era «enormemente migliorato»: «Siamo in sintonia più che mai - avrebbe detto il Principe - anche con mio padre, anche perché sto imparando sempre di più da lei e dai suoi punti di vista». «Un esempio di servizio e dignità», sono le parole con cui Will ha ricordato la nonna e Regina, ammettendo di sentirsi fortunato per il tempo che lui, Kate e i suoi tre figli hanno potuto trascorrere con «Grannie». Un'eredità che William vuole salvare.