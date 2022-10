Re Carlo, Camilla, William e Kate: cosa si nasconde dietro il ritratto della nuova monarchia

Una foto per raccontare il nuovo volto della Corona britannica, rappresentato da re Carlo III, dalla Regina consorte Camilla e dai principi di Galles. Uno scatto realizzato a poche ore dal funerale della defunta Elisabetta II, ma pubblicato dopo la fine del periodo di lutto e, per questo, simbolo del periodo intermedio tra due regni. Con un grande escluso, la cui assenza è quasi tangibile: il principe Harry.

La prima foto ufficiale

Il nuovo nucleo della royal family si è presentato al mondo con una foto ufficiale piena di significati. Re Carlo III, la Regina consorte Camilla, il principe di Galles William e la principessa di Galles Kate (benché i giornali inglesi abbiano iniziato a chiamarla Catherine, come segno di rispetto al suo nuovo ruolo) hanno posato di fronte all’obiettivo del fotografo reale Chris Jackson a Buckingham Palace, lo scorso 18 settembre, la sera prima del funerale della regina Elisabetta. L’immagine, però, è stata diffusa dai canali social dei Windsor lo scorso 2 ottobre, dopo la fine del periodo di lutto segnato, lo scorso 27 settembre, dalla pubblicazione dello scatto che fa parte del primo servizio fotografico della regina Elisabetta, realizzato da Dorothy Wilding il 26 febbraio 1952. Queste date non sono un caso, poiché hanno scandito il periodo intermedio tra la scomparsa della monarca e l’inizio del regno di Carlo III (certo, quest’ultimo è il nuovo sovrano dall’8 settembre 2022, giorno della morte della madre, ma il lutto imponeva una distanza temporale e psicologica da rispettare).

La mano in tasca

La mano di re Carlo infilata in tasca, “gesto incredibilmente raro” , secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, ricorda un servizio fotografico della regina Elisabetta, pubblicato dal settimanale Hello! nel 2019. La stylist della sovrana, Angela Kelly, ha raccontato nel suo libro “The Other Side of the Coin. The Queen, the Dresser and the Wardrobe” che Sua Maestà aveva un sogno: posare come una modella. Lo realizzò grazie al fotografo Barry Jeffery, che arrivò a Buckingham Palace ma, ignaro del desiderio di Sua Maestà, iniziò a darle istruzioni per una foto tradizionale. La sovrana lo bloccò dicendo: “No Barry. Ecco come faremo. Scatta e basta” . La Kelly ha rivelato: “Sua Maestà si è messa di fronte alla macchina fotografica e si è messa in posa. Ha cominciato a mettersi le mani in tasca o sui fianchi, come una modella professionista”. Il Palazzo volle tenere segreti gli scatti, giudicandoli troppo informali: “Erano convinti che queste fotografie così spontanee avrebbero in qualche modo intaccato l’immagine della monarchia e credevano che non fossero adatte al pubblico” , ha spiegato la Kelly. In realtà le immagini hanno contribuito ad avvicinare Elisabetta al popolo. Forse la mano in tasca mostrata da Carlo, oltre a essere un omaggio alla madre, potrebbe anche essere uno dei simboli di una nuova monarchia più “snella” non solo per numero di “working members” , ma anche dal punto di vista della formalità.

I nuovi “Fab Four”

Con questa nuova fotografia ufficiale re Carlo III ha chiarito una volta per tutte che i “Fab Four” che conoscevamo, ovvero William, Kate, Harry e Meghan, non esistono più, sostituiti da una nuova formazione, diciamo così. Il magazine Marie Claire ha scritto: “…Stanno emergendo dei nuovi ‘Fab Four’, che rappresentano il futuro della royal family britannica per la nuova generazione”. Forse non è casuale che lo scatto sia stato realizzato durante il famoso ricevimento a cui hanno partecipato più di 500 leader e teste coronate, ma non Harry e Meghan. I duchi avrebbero ricevuto l’invito che, a ridosso dell’evento, sarebbe stato annullato poiché i due non sono più “membri attivi” della royal family. Un’esclusione che è stata percepita come una sorta di vendetta da parte dei Windsor e che avrebbe lasciato i Sussex “allibiti” . “Lo scopo della foto suggerisce che non ci sia possibilità di ritorno per la coppia che è stata nell’epicentro della regalità ma ora si trova ai margini” , ha dichiarato l’esperto reale Richard Kay al Daily Mail.

Dimostrazioni d’affetto in pubblico

Nella loro prima foto ufficiale i sovrani e i principi di Galles sono vestiti a lutto, ma nello stesso tempo sorridono di fronte all’obiettivo. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha notato che il sorriso di Carlo appare non perfettamente “simmetrico” , rappresentazione esteriore della “tristezza interiore per la morte della madre” . Comunque questi sorrisi non sono una contraddizione. Nell’immagine c’è il passato e il futuro della Corona: il cordoglio per la Regina defunta è evidenziato dalla compostezza della royal family, dagli abiti neri, ma le espressioni più rilassate guardano all’avvenire. Inoltre, particolare che non può passare inosservato, re Carlo III cinge la vita di Camilla, “segno di una nuova era in termini di…maggiore apertura alle dimostrazioni d’affetto [in pubblico]” , sostiene Judi James. Anche Kate allunga il braccio verso William, emblema di “continuo supporto” al marito. Piccoli gesti misurati per una dimostrazione di moderna informalità, ma anche di una nuova coesione familiare. L’esperta ha dichiarato al Mirror: “Come qualunque tribù o dinastia sa, una dimostrazione di unità, continuità e forza è vitale una volta perduto il leader”.

Tre principi di Galles