"In crisi con Sonia Bruganelli? Fatevi i ca**i vostri". La stoccata di Paolo Bonolis

" In crisi con Sonia? Fatevi i ca**i vostri ". Paolo Bonolis, si sa, non è uno che le manda a dire. L'amatissimo conduttore di "Ciao Darwin" e "Avanti un altro!", ospite a Domenica In, ha smentito le voci di una crisi con la moglie, nonché opinionista e autrice televisiva di successo, Sonia Bruganelli. " La verità è che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca ", ha poi scherzato con la padrona di casa del programma, Mara Venier.

Le voci di crisi tra Bonolis e Bruganelli

Ospite del salotto di Rai Uno per presentare il suo nuovo libro - "A notte fonda", il titolo - Paolo Bonolis non ha esitato ha raccontarsi e chiarire i rumors relativi a una presunta crisi matrimoniale con Sonia Bruganelli. Da settimane, ormai, si rincorrono le voci di una ipotetica rottura tra i due volti noti di Mediaset. Mara Venier non ha perso occasione per chiedere spiegazioni al riguardo: " Si è parlato di crisi. - ha detto rivolgendosi all'ospite - Vuoi chiarire o dire qualcosa? ". " Non ho niente da chiarire ", ha risposto il conduttore. Poi, con tono scherzoso, taglia corto: " La verità è che mia moglie non si tiene un sorcio in bocca ". A quel punto, la padrona di casa gli ha domandato se non fosse infastidito dal gossip. La stoccata di Bonolis non si è fatta attendere: " Lasciali parlare. Se è una cosa è interessante l'ascolto, ma se è un fesseria... ".

L'equivoco