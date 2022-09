"Io e Paolo viviamo in case separate". Dopo le voci sulla crisi, le rivelazioni di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha smentito la crisi con Paolo Bonolis, ma i suoi chiarimenti alimentano il gossip. Soprattutto per i modi e i toni delle dichiarazioni rilasciate dall'opinionista del Grande fratello vip nell'intervista al Corriere della sera.

Nella lunga chiacchierata, Sonia Bruganelli non ha mai menzionato il marito. Solo alla fine dell'intervista, alla considerazione della giornalista (" Non le ho chiesto quasi niente di suo marito "), lei ha replicato sibillina: " Deve proprio? ". Così la conversazione si è spostata sul gossip del momento, che li vorrebbe fortemente in crisi dopo vent'anni di matrimonio. " Dormire in camere separate è un segno di civiltà - ha spiegato la Bruganelli, rispondendo alla domanda della sua interlocutrice, motivando l'abitudine di dormire separati, che la coppia avrebbe da tempo - Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui ".

Nessuna crisi in corso, dunque, ha tenuto a precisare la Bruganelli, la quale ha poi chiarito: " Stiamo ancora insieme certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita ". Sviando l'attenzione dalla sua vita privata, la 48enne romana è tornata a parlare del suo ritorno in televisione al fianco di Orietta Berti e Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande fratello versione vip: " Avevo bisogno di leggerezza. I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto...al Gf devo solo farmi truccare e guardare in vasca il Day Time prima della puntata ".