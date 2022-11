Immagina che, Eddie Murphy peggior attore dell'anno?

Immagina che, pellicola che andrà in onda questa sera alle 23.20 su Italia 1, è il film diretto da Karey Kirkpatrick e arrivato in sala nel 2009 che vede Eddie Murphy tornare a lavorare con Ronny Cox dopo i primi due capitoli di Beverly Hills Cop, usciti rispettivamente nel 1984 e nel 1987.

Immagina che, la trama

Evan Danielson (Eddie Murphy) è un uomo molto impegnato, che mette al primo posto il suo lavoro. Genio della finanza con una terribile vita sentimentale, Evan è a un passo da una promozione a lungo desiderata, che lo vede contrapposto a quello che è la sua nemesi da sempre, Johnny Whitefeather (Thomas Haden Church). La sua corsa al successo, però, viene interrotta dalla notizia che si deve occupare della figlia Olivia (Yara Shahidi), per la quale l'uomo non sembra avere né tempo né interesse. Tuttavia la sua prospettiva cambia quando scopre che Olivia, grazie a una misteriosa coperta viola, sembra riuscire a indovinare con estrema precisione l'andamento degli affari e dell'andamento della Borsa. Olivia, che è felice di passare il suo tempo con un padre che non vede mai, accetta di sfruttare il suo potere per stare un po' con Evan, ma ben presto la consapevolezza di non essere amata per se stessa ma per la sua coperta viola irrompe nell'animo della ragazzina, che non sa come gestire questa scoperta. Intanto anche i rivali di Evan cercano di capire come sia possibile che l'uomo riesca a indovinare qualunque cosa.

Eddie Murphy peggiore attore dell'anno?

Immagina che è stato un film che non è andato incontro a un'accoglienza calorosa da parte della critica e del pubblico, e la pellicola è presto finita nel dimenticatoio pieno di quelle produzioni che non hanno ottenuto il successo sperato. Nonostante questo, però, come si legge su Coming Soon, il film ha avuto dei riconoscimenti: alcuni positivi e altri negativi. I primi riguardano la giovanissima Yara Shahidi, che in Immagina che fece il suo debutto nella settima arte. Proprio per la sua interpretazione della giovane e "magica" Olivia, la giovane attrice si è portata a casa il premio come Miglior Interpretazione in un lungometraggio ai Young Artist Award. Un successo che, tuttavia, non ha riguardato Eddie Murphy, che invece ha ricevuto riconoscimenti tutt'altro che positivi, che ben rispecchiano l'andamento della sua carriera, lontana dai fasti degli anni '80 e dei primi anni '90.

Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, l'attore è stato nominato ai famosi Razzie Awards. Fondati da John J.B. Wilson nel 1981, i Razzie Awards vengono consegnati a Los Angeles a poca distanza dalla cerimonia di consegna dei Premi Oscar. Se quest'ultimi servono a premiare le migliori produzioni dell'anno, presentando al pubblico il top della settima arte, i Razzie Awards celebrano al contrario i film e gli attori peggiori della stagione cinematografica appena conclusa. Nella cerimonia del 2009 Eddie Murphy venne nominato come Peggior Attore dell'anno per Immagina che. Il premio andò poi ai Jonas Brothers per il film dedicato al loro concerto. Ma Eddie Murphy subì comunque una simpatica umiliazione, perché non uscì dalla serata a mani vuote. Infatti, nel corso della cerimonia è stato premiato come Peggior Attore del decennio, per film come Pluto Nash, Showtime, Norbit, Piacere Dave e, appunto, Immagina che.