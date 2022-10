"Fuori dal programma", "Lo schiaffo sul sedere? Prendevo il microfono". Botta e risposta Bortone-Remigi

Da una parte c'è la dichiarazione di Serena Bortone, che ufficializza la fine del rapporto di lavoro di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno. Dall'altra c'è il cantante, 84 anni, che nega di avere molestato Jessica Morlacchi e - a Fanpage.it - dice di non saperne niente della "cacciata" dalla trasmissione di Rai Uno. Al centro c'è l'episodio portato alla luce da un filmato, circolato per giorni sul web e mostrato solo ieri sera da Striscia la notizia, nel quale si vede Remigi palpeggiare Jessica Morlacchi (con lei che lo schiaffeggia sulla mano).

Dagospia ha anticipato che il fattaccio aveva provocato sdegno e indignazione in Rai e che aveva portato alla sospensione di Memo Remigi. E la conferma è arriva in diretta, poco dopo le ore 14, dalla conduttrice del programma, Serena Bortone, che non ha usato giri di parole per spiegare l'accaduto: "Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l'episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell'Azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora ".

La versione di Memo Remigi

Intervistato da Fanpage, il cantante ha però negato ogni responsabilità, ridimensionando l'accaduto e parlando di gesto involontario: " Non c'è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un'atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario ". Al sito di informazione Memo Remigi ha spiegato che, nel momento in cui le telecamere hanno ripreso le sue mani, il microfono gli stava cadendo e lui, per sistemarlo, " gli ho messo la mano dietro e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l'età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona ".