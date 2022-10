La mano sul sedere e la sospensione. Il caso di Memo Remigi imbarazza la Rai

L'assenza di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno si è fatta notare e il caso si è ufficialmente aperto. Secondo Dagospia, il cantautore sarebbe stato sospeso dopo un episodio accaduto nella puntata di venerdì scorso, quando Remigi ha fatto scivolare le mani sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, che da quest'anno fa parte del cast della trasmissione di Serena Bortone. " Una molestia ", hanno tuonato i telespettatori sui social e la polemica sul web ha attirato l'attenzione di Striscia la notizia. Il video è stato mandato in onda nell'ultima puntata del tg satirico e il caso, che viale Mazzini avrebbe trattato al riparo da occhi indiscreti, è diventato pubblico.

L'episodio incriminato

I fatti si sono verificati venerdì 21 ottobre. Alle 14 Serena Bortone ha aperto il collegamento dallo studio di Oggi è un altro giorno per fare il consueto lancio con il cast degli "affetti stabili" sui temi della puntata. Le telecamere di Rai Uno hanno stretto sul mezzo busto della conduttrice mentre sullo sfondo si intravedono Memo Remigi e Jessica Morlacchi. All'occhio attento dei telespettatori non è sfuggita la mano del cantautore 88enne, che dal fianco della Morlacchi è scivolata sul sedere di quest'ultima, che lo ha subito schiaffeggiato sull'arto per la palpata indesiderata. E per evitare una nuova toccatina la cantante ha riportato la mano di Memo sul fianco, tenendola ferma con la sua.

La segnalazione dei telespettatori

L'episodio sarebbe passato del tutto inosservato se non fosse stato per i telespettatori, che hanno visto la puntata. Qualcuno ha riguardato al rallentatore la scena e, una volta scoperto quanto accaduto, ha condiviso il video del fattaccio sui social network, aprendo di fatto il caso. Non è la prima volta che il pubblico porta a galla fatti o situazione da "var". Ne sanno qualcosa gli affezionati del Grande fratello vip, che spesso finisce sotto la lente di ingrandimento degli utenti del web.

Cosa è successo in trasmissione

Da viale Mazzini non è arrivato nessun chiarimento in merito e con l'inizio della nuova settimana televisiva, Oggi è un altro giorno è tornato regolarmente in onda lunedì 24 ottobre. In puntata, però, si è subito notata l'assenza di Memo Remigi, mancante anche nei giorni successivi (martedì e mercoledì). Serena Bortone non ha chiarito i motivi della scomparsa del cantautore nelle fila del cast e la settimana è scivolata via senza ulteriori scossoni. Fino alla puntata di Striscia la notizia del 26 ottobre, quando il video del fattaccio è andato in onda, sollevando il polverone.

Remigi sospeso per molestie?