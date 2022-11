"Galeotto il concorso di bellezza". L'amore segreto tra Miss

La storia di Mariana Varela, 26 anni, e Fabiola Valentin, 23 anni, è di quelle che lasciano il segno. La prima miss Argentina e la seconda miss Porto Rico si sono conosciute durante il concorso di bellezza Miss Grand International 2020 e è stato subito colpo di fulmine. Le due reginette di bellezza hanno mantenuto segreta la loro relazione per circa due anni, ma poi hanno deciso di uscire allo scoperto, pubblicando il video delle loro nozze a San Juan.

Galeotto è stato il concorso di bellezza che si svolge ogni anno in Thailandia e riunisce le miss di tutto il mondo. Nel 2020 Mariana e Fabiola si sono ritrovate a Bangkok e, tra una sfilata e uno shooting, si sono innamorate. La fascia di Miss Grand International è andata all'americana Abena Appiah, ma a loro è bastato piazzarsi nella top ten delle più belle del mondo e essersi innamorate per essere ugualmente soddisfatte dell'esperienza.

Le due Miss hanno scelto di mantenere la loro relazione segreta per due anni, continuando a lavorare tra New York, Parigi e Milano come modelle. Ma pochi giorni fa hanno deciso di fare pubblicamente coming out sui social network con un video che ha lasciato i follower (oltre duecentomila) a bocca aperta. " Dopo aver deciso di mantenere la nostra relazione privata, abbiamo aperto loro le porte in un giorno speciale ", hanno scritto Mariana e Fabiola su Instagram, annunciando di essersi sposate il 28 ottobre. Per dirsi sì, le due modelle hanno scelto il giorno della marcia per i diritti Lgbtq a Porto Rico e San Juan è stato teatro della loro unione.

Il video social- che è diventato virale sul web - ha svelato le tappe principali della storia d'amore tra le due Miss, nascosta agli occhi del pubblico fino a oggi. I viaggi di coppia, le cene romantiche, gli aperitivi al tramonto, i risvegli nel letto assieme fino alla proposta di nozze fatta nella casa, dove le due abitano da circa un anno. Non sono mancate neppure le immagini del matrimonio con le fedi e il bacio del sì: Fabiola in tailleur pantalone bianco e nero e Mariana con un vestito corto bianco. Il coming out delle due Miss ha suscitato clamore sul web e la loro storia ha fatto il giro del mondo, consentendogli di ottenere nuova visibilità.