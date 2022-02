MasterChef, nel piatto di Barbieri spunta qualcosa. Giudici increduli: "Cos'è?"

Carmine, Tracy, Lia e Christian sono i quattro finalisti che si contenderanno il titolo dell'undicesima edizione di MasterChef. Durante l'ultima puntata i concorrenti si sono cimentati in prove difficili e ad alto tasso di stress e non sono mancati gli scivoloni, che hanno fatto infuriare i tre giudici del talent.

A finire nel mirino di chef Barbieri è stata Lia Valetti, 30 bancaria, che nella prova in esterna ha commesso uno degli errori più comuni in cucina e il giudice emiliano non ha lasciato correre. I cinque aspiranti chef rimasti in gara hanno affrontato la prova in esterna nella cucina stellata del celebre ristorante Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo. I concorrenti hanno cucinato ai fornelli del celebre locale da tre stelle Michelin per i tre giudici e per l'ospite speciale, il campione del tennis italiano Matteo Berrettini che, a sorpresa, ha ricoperto il ruolo di quarto giudice.

A Lia è stato assegnato un secondo, il trancio di rombo con latte di cocco, caviale e rucola al wasabi, ma nella preparazione la concorrente si è lasciata prendere dalla fretta, inciampando nell'errore. La donna non ha sfilettato a dovere il trancio di rombo e nel piatto di uno dei giudici è finita una lisca. Una disattenzione grave che non è sfuggita al palato attento di Bruno Barbieri e al tavolo dei giudici è andato in scena il siparietto.