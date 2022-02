"Non riesco...". E scoppia in lacrime a Masterchef

Carmine Gorrasi è uno dei cinque semifinalisti dell'undicesima edizione di MasterChef Italia. Il 18enne ha centrato la semifinale grazie a un piatto in onore del nonno, che lo ha fatto sciogliere in lacrime davanti ai giudici mentre cantava una canzoncina dedicata all'uomo.

Il primo piatto a base di pomodorini e pesce spada ha consentito a Carmine, il più giovane tra i concorrenti di questa edizione del talent culinario di Sky, di proseguire la sua corsa verso la finale. Ma al momento della presentazione della ricetta davanti ai tre giudici del programma il ragazzo - originario di Battipaglia - è crollato, dando libero sfogo alle lacrime. Solo l'intervento ironico dello chef Antonino Cannavacciulo ha riportato l'allegria in studio.

Davanti al bancone dei giudici, Carmine ha presentato il suo "Nonno superman", un primo piatto il cui nome è stato ispirato dal titolo di una canzone scritta da tutti i nipoti in occasione dei sessant'anni dell'uomo. Il concorrente è apparso emozionato da subito, ma Cannavacciulo ha invitato Carmine a intonare i primi versi del brano mentre lui assaggiava la ricetta. Il 18enne ha iniziato a cantare, ma dopo pochi istanti si è fermato, vinto dall'emozione. " Non riesco a cantare ", ha ammesso con la voce rotta Carmine, coprendosi gli occhi con una mano. Cannavacciulo lo ha invitato a proseguire e lui non è riuscito a trattenersi, finendo in lacrime tra la tensione generale.