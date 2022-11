Nuovo dramma per Sharon Stone: "Ho un grosso tumore fibroide"

Ventuno anni dopo l'ictus che l'ha quasi uccisa, Sharon Stone deve combattere una nuova battaglia. All'attrice, 64 anni, è stato diagnosticato un tumore fibroide, che sarà rimosso a breve. A rivelarlo è stata lei stessa attraverso un post pubblicato nelle storie della sua pagina Instagram, nel quale ha raccontato il calvario affrontato per scoprire il suo nuovo male.

La vita di Sharon Stone è costellata di momenti difficili legati alla sua salute. Lo scorso giugno, in una intervista rilasciata a People, aveva confessato di avere avuto ben nove aborti nel corso della sua vita a causa dell'endometriosi e dei problemi di salute avuti a partire dal 2001.

I tumori, l'ictus e l'infarto

Nella sua autobiografia The Beauty of Living Twice - pubblicata nel 2021 - Sharon Stone ha svelato di essersi sottoposta a un delicato intervento nel 2001 per rimuovere dal corpo una serie di tumori benigni " giganteschi, più grandi del mio seno ". Nello stesso anno l'attrice è stata colpita da un ictus e un'emorragia cerebrale, che l'hanno ridotta in fin di vita e solo dopo tre anni è stata in grado di tornare sulla scena pubblica. Pochi anni dopo, quando la Stone stava divorziando dal marito Phil Bronstein, è stata colpita da un infarto, le cui conseguenze, fortunatamente, non sono state letali.

La nuova diagnosi