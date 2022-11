Gessica Notaro si sposa: la proposta da brividi

Anche le storie più brutte e dolorose hanno un lieto fine e quello di Gessica Notaro porta dritto all'altare. L'ex miss Romagna, vittima di uno sfregio con l'acido nel 2017 da parte dall'ex fidanzato, oggi è tornata a sorridere al fianco del campione di salto ad ostacoli, Filippo Bologni, che le ha chiesto la mano durante un evento in Fieracavalli.

Il cavaliere azzurro ha scelto la fiera dedicata ai cavalli, che si svolge ogni anno a Verona, per fare la sua proposta. Pochi minuti prima dell'inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, tappa italiana della Coppa del mondo di salto dove Bologni era impegnato, l'atleta si è inginocchiato al centro della pista lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Davanti a Gessica, Bologni ha estratto una scatola contenente l'anello e ha posto alla fidanzata la fatidica domanda: " Gessica Notaro vuoi sposarmi? ".

La modella e attivista - impegnata in campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere - è apparsa stupita e imbarazzata e ha abbracciato il compagno prima di prendere il microfono e confermare il suo "sì". La coppia si è conosciuta qualche anno fa proprio a Verona in fiera e è stato Bologni a spingere Gessica, amante dei cavalli da sempre, a tornare a cavalcare nonostante l'occhio coperto. Nel 2017, la Notaro fu vittima di un attacco con l'acido da parte dell'ex fidanzato Edson Tavares, condannato a 15 anni di carcere. L'acido le ha deturpato il viso facendole perdere l'uso di un occhio, ma questo non le ha impedito di vivere la sua vita e raggiungere i suoi obiettivi.

Il video della proposta ufficiale è stato condiviso da Bologni e dalla Notaro sui social network e ha ricevuto le congratulazioni dei follower e di tanti volti noti, che conoscono Gessica e Filippo, prime tra tutte Michelle Hunziker e Maria Grazia Cucinotta. E dopo la gioia per il "sì", Filippo Bologni siè portato a casa anche il quinto posto nel 145 Longines Ranking e il premio come miglior cavaliere italiano di gara e militare.