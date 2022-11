"Sono tornata a essere cattolica". La confessione di Vladimir Luxuria

Per comunicare di essere ritornata Messa, ha scelto la messa in onda. La sorprendente professione di fede di Vladimir Luxuria è infatti avvenuta in tv. Durante l'odierna puntata di "Bella Mà", programma pomeridiano di Rai2, l'ex parlamentare ha parlato di sé e delle proprie evoluzioni, arrivando anche a testimoniare un ritrovato rapporto con la spiritualità. "Sono ritornata a essere cattolica. Sono tornata a essere figlia di Dio, perché Dio accoglie tutti e tutte ", ha affermato l'artista e icona Lgbt, spiegando di aver tratto particolari insegnamenti dal compianto don Andrea Gallo, sacerdote genovese dalle posizioni ultra-progressiste.

"Mi ha convinta don Gallo"

" Don Gallo mi rimproverava sempre perché io avevo abbandonato la Chiesa. Non mi sentivo degna per la mia identità sessuale, poi lui mi ha convinta che non dovevo precludere la mia fede in Dio ", ha affermato Luxuria, che in passato non aveva risparmiato critiche alla Chiesa per alcune sue posizioni sulle unioni civili. Ora, però, l'ex deputata ha affermato di aver trovato un equilibrio in tal senso e di essersi sentita accolta proprio da quell'ambiente che un tempo guardava con diffidenza.

"Nella Chiesa mi sono sentita accolta"

" Ho ripreso ad andare a Messa, mi confesso e faccio la comunione. Temevo di trovare un ambiente ostile per le mie battaglie e per le posizioni critiche che la Chiesa ha avuto su alcune questioni. Ma devo dire la verità: ho trovato un ambiente accogliente, persone disponibili e contente di vedermi a Messa. Anche i sacerdoti coi quali ho avuto a che fare, mi hanno sempre tenuto le porte aperte ", ha affermato Luxuria su Rai2, smentendo così l'immagine di Chiesa omofoba e oltranzista proposta da una certa narrazione arcobaleno. " Probabilmente sono anche stata fortunata nell'aver incontrato sacerdoti accoglienti ", ha aggiunto.

Le parole anti-gender di Papa Francesco