"Tanto a te nessuno la dà, guardati". Nuova bufera su Chiara Nasti

Non c'è inizio settimana che non veda Chiara Nasti protagonista di qualche battibecco social con i suoi follower. Da mesi l'influencer napoletana è al centro delle critiche per alcune risposte date ai suoi seguaci più polemici e anche uno degli ultimi post l'ha vista cadere nel tranello degli hater.

Negli scorsi giorni la Nasti ha pubblicato alcune foto sulla sua pagina Instagram - su come trascorre quest'estate in dolce attesa - ma è riuscista a scatenare gli utenti della popolare piattaforma social. Nello scatto spicca il micro bikini che non riesce a contenere le generose forme dell'influencer, oggi al sesto mese di gravidanza. Il post ha ricevuto migliaia di like ma i commenti si sono sprecati: " Il nulla in plastica sotto vuoto", "Come è bello rifarsi tutta.....il problema è quando non ti rifai", "Di plastica ".

Alla vista di quest'ultimo commento, breve ma pungente, Chiara Nasti è sbottata. Prima ha chiesto rispetto e educazione poi - com'era già successo con il "gamberetto" di Zaniolo - è caduta nel trappola degli hater ed è passata alle offese. " Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba 'plastica' lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione". Poi, stanca dei continui attacchi, ha affossato l'utente: "Tanto vere o finte a te nessuno le dà... insomma guardati" . E la risposta ha infiammato la discussione, alla quale l'influencer non ha dato più spazio. La sua attenzione oggi è tutta rivolta al compagno, Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e al bambino che aspetta da lui, che dovrebbe nascere il prossimo autunno.

Nelle scorse settimane avevano fatto discutere le sue "rispostacce" date a altri utenti, i quali l'avevano criticata per il suo modo di vestirsi in gravidanza e sui chili presi durante la gestazione. Incinta oppure no, Chiara Nasti non riesce a rimanere lontana dalle critiche, che da sempre la circondano per il suo essere protagonista sui social sempre e comunque.