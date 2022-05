"Zaniolo? Con quel gamberetto...": la Nasti risponde agli sfottò contro il compagno

La vittoria della Roma nella Conference League porta strascichi ma non dal punto di vista calcistico. I giallorossi hanno festeggiato la conquista della coppa insieme ai tifosi per le strade, ma alcuni cori intonati dai romanisti hanno fatto indignare Chiara Nasti e nel mezzo è finito anche il suo ex Zaniolo.

La Roma ha sfilato per le strade della capitale per festeggiare il trionfo. A bordo del pullman scoperto c'erano tutti i calciatori giallorossi, che hanno raccolto l'applauso e l'affetto dei romanisti assiepati per strada a salutarli. Insieme ai tifosi i giocatori hanno intonato diversi cori (parecchi di cattivo gusto) contro la formazione laziale e tra questi c'è stato anche il coro-sfottò contro Mattia Zaccagni - centrocampista della Lazio - e la sua compagna Chiara Nasti, dalla quale aspetta il primo figlio. " Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo ", hanno cantato ripetutamente i sostenitori giallorossi, mentre Zaniolo sul pullman rideva e scherzava con altri calciatori alla provocazione lanciata dai suoi supporter.

La scena, ripresa in numerosi video, è finita sui social network e ha fatto esplodere la polemica, tanto da fare sbottare la stessa Chiara Nasti. Dopo avere pubblicato l'ultimo post Instagram, dove si mostra a pranzo in un locale sfoggiando la pancia da futura mamma, alcuni follower le hanno chiesto di rispondere ai cori romanisti e lei non ha trovato parole diplomatiche per commentare. " Cosa ne penso del coro su Zaniolo? Che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo ", ha detto l'influencer, riferendosi al figlio che Nicolò Zaniolo ha avuto dall'ex fidanzata, lasciata quando quest'ultima era ancora incinta.

Poche ore dopo, però, Chiara Nasti ci ha ripensato e ha bloccato i commenti per evitare ulteriori interventi sgraditi. Come già era successo pochi giorni fa, quando era stata criticata per il gender reveal party allo stadio Olimpico. Nel 2021 l'influencer napoletana aveva avuto un flirt con l'attaccante della Roma, ma la relazione - svelata anche su Instagram - era finita dopo pochi mesi. La risposta piccata data dalla Nasti sembra essere la testimonianza di un amore finito male.