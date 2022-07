Chiara Nasti ancora nella bufera: "Vestiti premaman? Mettili te..."

Ogni post che Chiara Nasti pubblica è una polemica. Ormai l'influencer ci ha fatto l'abitudine, ma quello a cui i suoi follower non si abitueranno mai sono le sue pungenti risposte. Sono proprio queste, nella maggior parte dei casi, a scatenare le critiche che settimanalmente la travolgono. Così, anche l'ultimo contenuto condiviso su Instagram dalla fidanzata di Mattia Zaccagni ha acceso il web.

Nelle scorse ore Chiara Nasti ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto in cui mostra la pancia ormai alla 21esima settimana di gravidanza. Nell'immagine l'influncer sfoggia un top corto, che lascia scoperto il ventre rotondo, e pantaloni aderentissimi bianchi. Ma un dettaglio non è sfuggito ai follower: il bottone slacciato e la cerniera abbassata per colpa delle forme dovute alla gravidanza. I pantaloni indossati non sonodi certo un modello premaman, ma un capo che la Nasti indossava anche quando non era incinta e che pare preferire ancora oggi, sebbene non riesca evidentemente a chiuderli.