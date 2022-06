William: i 40 anni, la vita e le curiosità del duca di Cambridge

William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, questo è il nome completo del principe più famoso al mondo. Il terzo nipote della regina Elisabetta II oggi compie 40 anni e pochissime volte è stato puntato dai fari scandalistici. Molti lo ritengono l'eleganza e la saggezza fatta persona, altri addirittura un noioso burattino.

Ma cosa sappiamo veramente di lui?

Una vita come tante

William è secondo nella linea di successione al trono del Regno Unito. Nonostante ciò la defunta madre Diana ha sempre voluto che i propri figli, compreso il primogenito William, crescessero come tutti gli altri. Le rigidità della corona erano lontane anni luce da Lady D. Per questo motivo l'archivio reale conserva alcune foto di WIlliam ed Harry a Disneyland o a mangiare un panino al McDonald's. Durante le cerimonie in cui i flash dei paparazzi entravano nelle camere reali, i due ragazzi erano spesso immortalati intenti a giocare ai videogiochi, come tutti i loro coetanei.

Finiti gli studi all'Eton College, dove studia geografia, biologia e storia dell'arte, William ottiene tre diplomi. Anche la scelta del college era innovativa, in quanto gran parte dei suoi parenti avevano frequentato Gordonstoun. Dopo la scuola William entra nell'esercito in missione in Belize e poi a Tortel nel Cile del sud.

Nel 2001 William torna in patria ed entra con il nome di William Wales all'Università di St Andrews. La notizia della sua immatricolazione porta un incremento degli iscritti. Molti, infatti, volevano incontrare e conoscere il principe. Lì conosce la sua futura moglie, Catherine Middleton, detta Kate. Si laurea in scienze naturali. Nel frattempo gioca anche nella squadra locale di pallanuoto.

Il fidanzamento ufficiale viene annunciato il 16 novembre 2010 dalla casa reale britannica. William ha appena regalato a Kate l'anello di mamma Diana. Si sposano il 29 aprile 2011 e nel medesimo giorno William riceve dalla regina Elisabetta il titolo di Duca di Cambridge.

Si dice che abbia seguito un corso per guidare le eliambulanze dopo il tragico incidente in cui è morta la madre. Nonostante il suo importante impegno umanitario e sociale, il Duca ha sempre avuto un ruolo marginale nella corte, messo in ombra dall'arzilla nonna, la regina Elisabetta II, e dagli innumerevoli scandali di corte. Un tabloid una volta lo soprannominò "il principe sfaticato", non pensando che forse la normalità è l'unica cosa a cui tiene davvero. Ne sono testimoni le immagini e i video che ritraggono lui e la sua intera famiglia nei momenti privati.

D'altra parte Kate sembra un'ottima compagna di vita, né un passo indietro né avanti rispetto al marito, ma al suo fianco.

I dissidi con lo zio e il fratello

Il golden boy della famiglia reale britannica sembra buono e calmo, ma come dice il detto "è proprio di queste persone che devi aver paura". È stato proprio lui a fare terra bruciata allo zio Andrea dopo lo scandalo Epstein. Durante la cerimonia del Garter Day, l'evento dedicato all’Ordine della Giarrettiera, William avrebbe dato un ultimatum alla nonna: "Him or me!" . Secondo i quotidiani londinesi, infatti, avrebbe negato l'accesso al fratello del padre minacciando che se così non fosse stato non avrebbe partecipato. Quello con ogni probabilità è stato l'avvenimento che lo ha fatto riavvicinare a Carlo, dato che il primogenito della regina era dalla parte del figlio. I due, infatti, vedrebbero nel duca di York un pericolo per il futuro della Corona e vorrebbero tenerlo il più possibile ai margini della royal family.

Harry? Pare che si sia indispettito dalla freddezza che la royal family gli avrebbe riservato durante il Giubileo di Platino. Durante l'evento la famiglia da "Mulino Bianco" di William si trovava da un lato assieme a tutti i parenti, dall'altro invece quella del fratello "fuggiasco" assieme alla moglie. Il principe e Meghan Markle hanno affrontato i quattro giorni del Giubileo di Platino in punta di piedi, silenziosamente. La stessa cosa era accaduta durante la messa in memoria del nonno, il principe Filippo.

Curiosità reali

La residenza ufficiale londinese di Kensington Palace del Duca e della Duchessa di Cambridge è una dimora di 20 stanze. Le piantine rivelano che due delle camere da letto principali della casa si trovano al piano terra. Le stanze dei cosiddetti piani “nobili”, invece, sarebbero riservate al personale. Inoltre, durante una visita al museo nazionale svedese di architettura e design di Stoccolma, i due hanno dichiarato di avere in casa alcuni mobili Ikea.

Un amico della famiglia Cambridge ha raccontato in esclusiva a People che ogni sera, dopo aver messo a letto Charlotte, George e Louis il principe William porta un gin tonic alla moglie. Secondo il bon top previsto dalla Casa Reale, lui e la moglie Kate non dovrebbero scambiarsi effusioni o gesti d’affetto in pubblico. La coppia però ha rotto la tradizione già da diverso tempo, e più d’una volta si sono abbracciati in pubblico. Il Duca, inoltre, non porta mai la fede ma anche altri gioielli di ogni tipo. Proprio per questo ha deciso di non ricevere durante il suo matrimonio l’anello nuziale in oro gallese, come previsto dalla tradizione.

I due, infatti, sembrano innamoratissimi e durante una delle prime interviste dopo il matrimonio, Kate si era lasciata sfuggire che sognava sin da ragazzina un futuro accanto al marito. Ma non è la sola. Pare che anche Britney Spears abbia fatto una corte spietata al principe, tutto rigorosamente via mail.

I figli di William ed Harry non portano lo stesso cognome: il principe George è iscritto a scuola come George Cambridge, allo stesso modo, sua sorella, la principessa Charlotte, è conosciuta come Charlotte Cambridge e Louis all'asilo come Louis Cambridge. Cognome che rimanda al titolo del loro padre, il duca di Cambridge. Il cugino Archie, nato nel maggio 2019, invece è stato registrato come Archie Harrison Mountbatten-Windsor, in omaggio ai suoi bisnonni, la regina e il defunto duca di Edimburgo, così come la sorellina Lilibet Diana. Il motivo di tale scelta risiede con ogni probabilità alla mancanza di titoli nobiliari. Infatti William e Harry sono cresciuti con il cognome "Wales" perché il principe Carlo, è il principe di Galles.