"Harry è furioso, è stato snobbato": scoppia la polemica dopo il Giubileo

Il Giubileo di Platino della regina Elisabetta è terminato da neanche una settimana e già infuria la polemica. Al centro di una nuova burrasca familiare ci sarebbe il principe Harry che, racconta la stampa britannica, non avrebbe digerito l’indifferenza della royal family nei suoi confronti durante le celebrazioni.

Harry “furioso”

Il principe Harry e Meghan Markle hanno affrontato i quattro giorni del Giubileo di Platino in punta di piedi, silenziosamente. Se non fosse stato per la loro partecipazione al National Service of Thanksgiving a St. Paul del 3 giugno scorso, per le immagini private catturate da una finestra di Buckingham Palace durante il Trooping The Colour del 2 giugno 2022 e per le due foto di Lilibet Diana sul prato di Frogmore Cottage nel bel mezzo del suo primo compleanno, il 4 giugno scorso, non ci saremmo neanche accorti della loro presenza. A quanto pare prima dell’inizio del Giubileo la regina Elisabetta avrebbe dettato le regole per il soggiorno dei Sussex: basso profilo, discrezione, nessuna uscita sul balcone del Palazzo con i Windsor, nessuna dichiarazione o iniziativa non programmata e nessuna foto del suo primo incontro con la piccola Lilibet.

I duchi di Sussex hanno rispettato gli accordi, benché l’ex amica di Meghan, Lizzie Cundy, sostenga che i due abbiano girato dei video privati da vendere a Netflix (ipotesi non ancora provata). Non sappiamo quale sia stato il primo pensiero di Harry e Meghan di fronte a tutte queste condizioni. Però secondo il Sun il duca di Sussex sarebbe “furioso” per il trattamento ricevuto durante la funzione a St. Paul. I duchi di Cambridge, il principe di Galles e sua moglie sono arrivati alcuni minuti dopo i Sussex e tra loro non vi sarebbe stato alcun contatto visivo e tantomeno scambi di battute.

Inoltre Harry e Meghan erano seduti in seconda fila e dalla parte opposta rispetto al resto della famiglia. La biografa Angela Levin non ha dubbi sulla possibile reazione del duca di Sussex e al Sun ha rivelato: “[Il principe è] assolutamente furioso” , spiegando: “Credo che sia molto, molto contrariato dal fatto di essere stato assolutamente ignorato. Sente di meritare delle scuse. Ma dovrebbe essere lui a scusarsi. Durante l’intervista a Oprah ha detto che Carlo e William sono intrappolati, che è stato tagliato fuori da suo padre. Non puoi andartene in giro e essere scortese con le persone e poi aspettarti che ti aprano di nuovo i loro cuori”.

William non vuole stare da solo con Harry

Tra William e Harry la situazione non sarebbe migliorata: “Le cose sono ancora difficili, William è ancora diffidente all’idea di trascorrere del tempo da solo con Harry, perché non si sa mai cosa potrebbe essere riportato in seguito dai media” “ ha detto un insider a Page Six. Sembra anche che Harry e Meghan abbiano teso una mano ai Cambridge, ricevendo in cambio solo una gelida indifferenza. La fonte ha proseguito: “Harry e Meghan avevano invitato William, Kate e i figli al compleanno di Lilibet Diana. Ma loro li hanno snobbati”.

Tuttavia va ricordato che William e Kate avevano già in programma, per il giorno del compleanno di Lilibet, cioè il 4 giugno scorso, un mini tour in Galles. Un appuntamento preparato di sicuro con largo anticipo. Annullarlo o spostarlo non erano opzioni da contemplare, visto che si trattava di un impegno funzionale all’immagine dei Windsor al culmine del Giubileo. A ogni azione corrisponde una reazione. Il principe Harry non ha mostrato alcuna comprensione, né disponibilità al compromesso, quando ha accettato l’intervista con Oprah Winfrey. Per quale motivo, ora, i Cambridge e i Windsor tutti dovrebbero essere benevoli con lui?