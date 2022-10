Assegnato a Milano il "testimone rosa" del volontariato 2022

Mercoledì 19 ottobre, presso Phyd in via Tortona a Milano, è stato assegnato il Testimone rosa per il volontariato 2022 a Milano. L'evento, giunto alla sua terza edizione, ha premiato fondazione Adecco per le Pari opportunità. La serata, organizzata da La consapevolezza di Venere e dall’associazione Il testimone del volontariato Italia, ha voluto evidenziare il tema dell’autonomia economica tra gli elementi utili a prevenzione della violenza di genere e riduzione dei fattori di rischio e predisponenti in un dibattito aperto a tutti.

L'evento è stato condotto dalla giornalista Stefania Chiale, firma del Corriere della sera, con la partecipazione di: Ilaria Urzini, presidente de La consapevolezza di Venere onlus; Raffaele Parolisi, presidente onorario Il testimone del volontariato Italia onlus; Severino Salvemini, presidente fondazione Adecco. Durante l'evento, il "testimone rosa" del volontariato a Milano è passato a un'operatrice di Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, in rappresentanza ideale delle donne che hanno dedicato e dedicano impegno, sforzi, energie per tutti noi e contribuito a fare rete per il tessuto sociale e femminile.

L'operatrice ad aver materialmente ricevuto il "testimone rosa" è stata Laura Ciardiello, che, nell’ambito della propria attività di operatrice per l’inclusione delle persone fragili e vulnerabili, nel 2022 ha aiutato diverse donne vittime di violenza a trovare collocazione e indipendenza economica. A consegnare il premio nelle sue mani è stato il presidente Raffaele Parolisi insieme a Ilaria Urzini, promotrice dell'iniziativa.

" Nonostante negli ultimi anni il fenomeno della violenza di genere sia emerso in tutta la sua drammaticità e sia stato portato alla ribalta delle cronache, ancora solo un quarto delle donne vittime di violenza di genere sporge denuncia ", ha detto Urzini, ricordando che " una delle motivazioni principali per cui una donna non denuncia è l’assenza di indipendenza economica ".