The Atlas Six, il libro partito da Tik Tok. La folle storia

Arriva finalmente in Italia, grazie a Sperling & Kupfter, The Atlas Six, romanzo diventato virale e che alle spalle ha una storia editoriale talmente incredibile da poter competere solo con l'alta qualità dell'opera stessa. Nel 2020 l'autrice Olivie Blake decide di auto-pubblicare con Kindle Digital Publishing la sua opera, The Atlas Six, un fantasy che gioca molto sulle sfumature della cosiddetta Dark Academia. Si tratta di un'etichetta che indica quelle storie ambientate in collegi o università e che sono imbevute di un'atmosfera cupa e pericolosa. Opere come Dio di illusioni di Donna Tartt o La nona casa di Leigh Bardugo (autrice della saga di Tenebre e Ossa), sono opere che rientrano proprio in questo genere. Dopo il cosiddetto self-publishing The Atlas Six finisce col diventare virale su Tik Tok generando, secondo Paste Magazine, quasi 11 milioni di menzioni e tag, finendo con l'entrare nella classifica dei best-seller del New York Times. Un successo che ha spinto molte case editrici a tentare di acquistare i diritti dell'opera per re-immetterla sul mercato con una versione editata. Cosa che, infine, è successa, mentre Amazon Studios ha acquistato i diritti dell'opera per trasformarla in una serie tv.

La trama di The Atlas Six

La storia di The Atlas Six ruota intorno alla Alexandrian Society, la Società Alessandrina che ha ereditato tutta la conoscenza contenuta nella biblioteca omonima, andata perduta tra le pagine della storia, in un incendio che non sembra essere stato casuale. Ogni dieci anni questa società segreta recluta sei giovani maghi, tra i più potenti della loro generazione. Ed è quello che fa anche il custode Atlas Blakely, che ha scelto sei giovani dai poteri cristallini e potenti, che avranno il compito di studiare e imparare tutto il conoscibile sulla magia e non solo. I sei prescelti dovranno dimostrare di essere all'altezza della Società Alessandrina e soprattutto dovranno trovare il modo di emergere perché sebbene siano stati selezionati in sei sono solo cinque quelli che potranno accedere alla società.

"Sei personaggi in cerca d'autore"

Primo capitolo di una trilogia, The Atlas Six è un romanzo fantasy sui generis che invece di concentrarsi sull'azione a ogni costo pone l'accento soprattutto sui personaggi, costruendo così la propria carta vincente. Se a livello di trama il libro di Olivie Blake propone elementi insiti nel genere Dark Academia che lo fanno somigliare al già citato Dio di illusioni, è nella costruzione dei protagonisti che la scrittrice da il meglio di sé. I sei ragazzi del titolo, che sono differenti per predisposizioni e tipo di potere magico, sono tutti personaggi grigi, così pieni di sfaccettature e sfumature da rendere impossibile il non subirne il fascino. E proprio grazie a questa loro diversificazione, a questo loro essere sempre tridimensionali e mai banali, i personaggi di The Atlas Six permettono al lettore di seguire un intreccio di relazioni, competizioni e inganni che sono pieni di una grande tensione, che porta alla costruzione di un ritmo inaspettato, che invita a voltare pagina.

The Atlas Six, infatti, non è un libro colmo d'azione, né una di quelle letture che procede grazie alla giustapposizione di colpi di scena e rivelazioni. È al contrario una lettura che richiede una totale immersione, che si poggia su uno stile di scrittura elegante ma mai prolisso, che avvince invece di annoiare e che trasporta chi legge tra corridoi silenziosi e angoli bui, dove si annidano tanto il pericolo quanto i traumi che tutti i protagonisti nascondono sotto i loro poteri e i loro atteggiamenti più strafottenti.