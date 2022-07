La Collegiata di Castiglione Olona "aperta per ferie": eventi e celebrazioni anche ad agosto

Niente ferie per la Collegiata di Castiglione Olona, che ad agosto continuerà ad accogliere i visitatori che vorranno conoscere la storia e le bellezze di questo straordinario capolavoro d'arte e architettura nella provincia di Varese. Nessuna chiusura nemmeno a ferragosto per il museo della Collegiata, che, anzi, amplia la sua offerta e si rivolge soprattutto ai bambini con una nuova attività, un coloratissimo percorso in calendario con 8 appuntamenti. Cromaticus, uno spettro in Collegiata è l’inedito racconto, a cura di Laura Marazzi, che tutti i giovedì di agosto, sia al mattino che al pomeriggio, si rivolge ai più piccoli per portarli alla scoperta dei colori che, 600 anni fa, adornavano gli edifici voluti dal cardinale Branda Castiglioni, finendo poi su tutti i libri di storia dell’arte.

Nella storia di Laura Marazzi, Cromaticus è uno spettro che si aggira tra Collegiata, Museo e Battistero. Non è un fantasma, ma un essere straordinario, color arcobaleno. È difficile vederlo perché è timido. Vive tra gli affreschi di Masolino e in mezzo a così tanta bellezza si sente felice. Si contrappone a Obscurus che, invece, non è né timido né felice: è nero come la notte, ma vuole provare a diventare colorato, immergendosi nella pittura di Masolino. E allora eccolo che si tuffa nell’acqua del Giordano per diventare un po' verdolino, oppure che scompiglia i riccioli d'oro degli angeli per diventare giallo e che quando sale nel cielo stellato assume sfumature blu. A guidarlo in questa coloratissima avventura c'è, ovviamente, Cromaticus, che lascerà preziosi indizi per Obscurus, ossia polverine colorate dai nomi antichi, come verdeterra, ocra gialla, azzurrite.

Ma Obscurus per riuscire nella sua impresa ha bisogno di aiutanti e quindi ecco che si rivolge ai più piccoli per andare a caccia dei colori. Nel laboratorio finale, al fresco dei tigli della Collegiata, saranno protagonisti i colori dello spettro cromatico, pronti a girare, secondo la fantasia dei bambini. Il costo del percorso + laboratorio è di 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro).

Oltre al percorso per i più piccoli, in Collegiata mercoledì 10 agosto è in programma alle ore 21 una santa Messa in occasione di san Lorenzo, il più antico patrono di questa chiesa. Quando, sei secoli fa, il cardinale Branda Castiglioni ottenne da Martino V la bolla papale con il permesso di costruire la Collegiata (7 gennaio 1422), la chiesa parrocchiale precedente, dedicata appunto a san Lorenzo, era in totale rovina. Nella titolazione della nuova Collegiata il Cardinale a san Lorenzo volle aggiungeresanto Stefano, oltre alla Vergine, consacrando un terzetto che divenne il tema dominante del luogo.