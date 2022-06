Concerto di Mozart per il sesto centenario della Collegiata di Castiglione Olona

Proseguono gli eventi per la celebrazione del sesto centenario della fondazione della Collegiata di Castiglione Olona, in provincia di Varese. Sabato 11 giugno, a partire dalle 21.15, il borgo rinascimentale si aprirà alla lirica con le suggestive atmosfere quattrocentesche nel Portico d'Onore di palazzo Branda Castiglioni con le più famose melodie del maestro Wolfgang Amadeus Mozart.

Il palazzo Branda Castiglioni farà da esclusiva cornice per un concerto-spettacolo che si svilupperà tra le arie più conosciute ed amate del grande pubblico ed altre meno note. La direzione artistica di Sabino Lenoci ha studiato uno spettacolo con un crescendo musicale sempre più sfavillante, che raggiungerà il climax con l'esibizione del terzetto Tous le Trois Réunis. Si tratta di un capolavoro coinvolgente e appassionante per lo spettatore, che si trova coinvolto in una spirale di emozioni forti e crescenti che lo porta a sentirsi quasi un tutt'uno con i tre protagonisti dell'esibizione.

La mano di Sabino Lenoci è ben evidente nella struttura dello spettacolo, avvincente e coinvolgente. Gli amanti del genere lo conoscono perché Lenoci è artefice di spettacoli di fama internazionale e delle più straordinarie performance del teatro degli Arcimboldi di Milano. Si esibiranno il tenore Francesco Tuppo, il soprano Anna Delfino e il baritono Andrea Gervasoni. E poi ancora il quintetto Virgilio Ranzato, composta da: Sabina Concari, pianoforte; Bruno Tripoli, violino; Mimma La Monica, flauto; Vassilia Chaclhakis, violoncello; Salvatore Frammartino, clarinetto.

“ Siamo grati all’amministrazione comunale per questa bella iniziativa in occasione del VI centenario di fondazione della Collegiata ”, ha dichiara Dario Poretti, direttore

del Museo della Collegiata. “ Questo anniversario si sta rivelando foriero di preziose collaborazioni e condivisioni di obiettivi comuni: la musica ci richiama a ricercare questa armonia tra tutte le istituzioni presenti sul territorio ”. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Castiglione Olona con la collaborazione della Pro Loco Castiglione Olona, Accademia di Musica e Arte Tito Nicora e Museo della Collegiata.

L'ingresso, solo su prenotazione, all'evento ha un costo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0331 858301 dell'ufficio cultura dal martedì al sabato 9.00-12.00 e 15.00-18.00 oppure email: cultura@comune.castiglione-olona.va.it.