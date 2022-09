Il coro razzista contro Napoli finisce su Spotify: è polemica

Un coro da stadio che diventa una hit. Sarebbe da premiare l’inventiva di quei tifosi che hanno lanciato in rete un brano che nelle ultime ore sta avendo un grande successo. Sarebbe. In realtà, invece, quella creazione, se così la si può definire, è totalmente da condannare in quanto ha versi decisamente oltraggiosi per la città di Napoli. Nel testo, infatti, si inneggia alla distruzione del capoluogo campano attraverso l’azione del Vesuvio. Non serve fantasia per collegare l’annientamento di Napoli da parte delle forze della natura. Il titolo della canzone è decisamente evocativo: "Vesuvio Erutta (tutta Napoli è distrutta)". Il pezzo è sbarcato su Spotify, la piattaforma di streaming che riproduce milioni di brani, caricata da un certo "Ultras United".

Per essere precisi: le parole sono nuove e adattate all’occasione ma il sottofondo musicale no, in quanto riprende il famoso brano "Freed from Desire" di Gala, un vecchio successo dance del 1997. La canzone è divenuta un tormentone. In breve tempo ha raggiunto 10mila ascolti. C’è poco da festeggiare visto che l'unico obiettivo è offensivo nei confronti dei napoletani. Di goliardia non si può parlare.

Le reazioni sdegnate

Ma c’è chi ha reagito: migliaia persone sul web hanno segnalato il profilo dell'artista "Ultras United" e chiesto a Spotify di rimuovere il brano. Canzone rimossa. Ma ormai era divenuta popolare. Del resto ai tempi di internet tutto corre veloce. E così, come un virus che una volta nell’organismo si moltiplica, ecco la triste sorpresa: basta fare un giro su Youtube per vedere che ci sono altri video, con immagini registrate sugli spalti, in cui si vedono tifosi cantare la sconcertante canzone.

Su di essa aleggia un mistero: la data di pubblicazione. Si legge 2020 eppure il coro è comparso negli stadi italiani già durante alcune partite dello scorso campionato. Per di più vi è un altro fattore che sconcerta. La canzone è divenuta così di moda che non è necessaria la presenza degli azzurri in campo per farla cantare ai tifosi sugli spalti. Basti pensare che è stata intonata sabato a San Siro durante il derby tra Inter e Milan. Il canto sta divenendo una sorta di sottofondo, macabro e vergognoso, delle partite.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che con un post pubblicato su Facebook, aveva chiesto a Spotiify la rimozione del brano. "È indice - ha sottolineato il primo cittadino- di un pregiudizio inaccettabile ed una forma di razzismo verso Napoli che è la capitale del Mezzogiorno. Basta con questa visione becera e ignorante, dobbiamo difenderci tutti insieme. Da Spotify un enorme scivolone, deve rimuovere immediatamente la traccia" .