Delitti a Fleat House, il thriller postumo di Lucinda Riley

Lucinda Riley è stata una grande autrice di bestseller votati soprattutto al mondo femminile. Con la saga de Le sette sorelle è riuscita a vendere milioni di copie e le sue opere sono state tradotte in più di 37 lingue, dimostrando l'incredibile talento di un'autrice che non si è mai preoccupata di conquistare i critici letterari arroccati sul proprio snobismo letterario, ma si è sempre rivolta al proprio pubblico, che l'ha sempre accolta come si accoglie una vecchia amica. Proprio per questo, forse, quando si è diffusa la notizia della morte della scrittrice irlandese, molti lettori hanno affrontato una vera e propria sensazione di lutto. Sentimento che la casa editrice Giunti ha ora cercato di dissipare dando alle stampe Delitti a Fleat House, primo e unico thriller firmato dalla scrittrice, che arriva postumo sugli scaffali delle librerie.

L'iter seguito affinché il romanzo potesse raggiungere il pubblico è spiegato dalla prefazione del libro stesso, firmata da Harry Whittaker, figlio della scrittrice, che spiega: "la mamma andava estremamente fiera di questo progetto. È l'unico poliziesco che abbia mai scritto, ma le lettrici fedeli riconosceranno all'istante la sua impareggiabile abilità nel catturare l'atmosfera di un luogo." L'uomo poi prosegue spiegando che il libro ha subito un processo di editing davvero leggero, per non correre il rischio di corrompere la voce della scrittrice, che non ha avuto il tempo materiale di tornare a lavorare sul suo progetto prima che la malattia la portasse via dai lettori appassionati a cui il libro è anche dedicato.

Delitti a Fleat House, un poliziesco pieno d'anima

Delitti a Fleat House prende il via quando il giovane e bullo Charlie Cavendish viene trovato morto nel dormitoro di Fleat House, collegio per gli studenti della St. Stephen's School, nel Norfolk. All'inizio la morte viene archiviata come caso di crisi epilettica a causa di una malattia per cui il giovane Charlie era in cura da tutta la vita. Ma quando sul caso viene chiamata a indagare l'ispettrice Jazmine "Jazz" Hunter la verità viene a galla: qualcuno ha cambiato le medicine del ragazzo, facendolo così morire tra atroci sofferenze. In una vecchia scuola piena di storie ormai dimenticate e in un paese dove ognuno nasconde i propri segreti, Jazz sarà chiamata a fare luce su un puzzle da milioni di pezzi.

L'aspetto più interessante di Delitti a Fleat House non deve essere ricercata all'interno della componente thriller, dello svelamento del mistero intorno alla morte di Charlie: il vero punto centrale è l'umanità che Lucinda Riley ha deciso di portare in scena. Come avviene anche nella saga de Le sette sorelle è soprattutto la costruzione dei personaggi ad attirare lo sguardo del lettore e a spingerlo a voltare le pagine. Non è interessante tanto scoprire chi abbia commesso l'omicidio, quanto studiare le reazioni dei vari personaggi messi in gioco, sondare i loro stati d'animo e cercare di indovinare le loro azioni. In questo la scrittrice si mostra davvero molto abile. Ogni personaggio, anche il più secondario, è cesellato con una precisione nei dettagli che gli concede una palese tridimensionalità che aiuta a rendere la lettura ancora più immersiva ed empatica.

In questo aiuta anche la scelta dell'ambientazione. Tanto nel Norfolk cupo e grigio, dove persino la connessione internet fatica ad arrivare, quanto tra i corridoi umidi di un dormitorio pieno di segreti, Lucinda Riley da il meglio di sé. L'autrice realizza dunque un poliziesco che sembra inserirsi senza sforzo nel sottogenere della dark academia che ha in Donna Tartt e Dio di illusioni la sua rappresentazione massima. Il lettore, dunque, non potrà fare a meno di sentire le pareti dei luoghi chiudersi su di sé come sui personaggi, smarrirsi tra i meandri di una storia che ha molteplici agenti e numerose svolte e che forse pecca solo di una lunghezza appena un po' esagerata. Grazie allo stile pulito, onesto e fluido della scrittrice, Delitti a Fleat House si candida a essere una lettura perfetta per la stagione estiva (e non solo).